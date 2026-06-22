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बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक हैरान करने मामला हुआ. कोतवाली शहर थाना परिसर में बीती रात करीब 11 बजे एक युवती ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. इस आत्मघाती कदम से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. युवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, युवती लगभग 60% झुलस गई है.
क्या है पूरा मामला?
घायल युवती बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छितावर की निवासी है. जानकारी के अनुसार, युवती ने बिजनौर के स्वहेड़ी निवासी सौरभ नाम के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. आरोप है कि आरोपी युवक सेना में कार्यरत है. पीड़िता का कहना है कि वह लंबे समय से न्याय के लिए पुलिस और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी.
पहले भी दर्ज हुआ था मुकदमा
बिजनौर एसपी अभिषेक झा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में युवती ने पहले भी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें सबूत न मिलने के कारण पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी. इसके बाद युवती ने दोबारा शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. हालांकि, आरोपी की गिरफ्तारी न होने से युवती बेहद परेशान थी.
आरोपी के पास है 'अरेस्टिंग स्टे'
पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक ले रखा है. यही मुख्य कारण था कि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी. इसी बात से नाराज होकर युवती ने कोतवाली परिसर में पहुंचकर यह खौफनाक कदम उठाया.
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही एसपी अभिषेक झा और एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिसकर्मियों ने समय रहते आग बुझाने की कोशिश की, जिससे युवती की जान बच सकी. फिलहाल, पुलिस अधिकारी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं. एसपी ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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