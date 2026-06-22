पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही एसपी अभिषेक झा और एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिसकर्मियों ने समय रहते आग बुझाने की कोशिश की, जिससे युवती की जान बच सकी. फिलहाल, पुलिस अधिकारी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं. एसपी ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.