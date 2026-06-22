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बिजनौर: न्याय न मिलने से आहत दुष्कर्म पीड़िता ने थाने के अंदर खुद को लगाई आग; हालत गंभीर

Bijnor News: बिजनौर में एक हैरान करने मामला हुआ. कोतवाली शहर थाना परिसर में बीती रात करीब 11 बजे एक युवती ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. इस आत्मघाती कदम से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 22, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:20 AM IST
बिजनौर: न्याय न मिलने से आहत दुष्कर्म पीड़िता ने थाने के अंदर खुद को लगाई आग; हालत गंभीर

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