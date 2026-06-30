आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन:बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को RDA का नोटिस

बिना स्वीकृत मानचित्र के खड़े कर दिए 38 भवन

प्रशासनिक जांच में रामपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने पाया कि विश्वविद्यालय परिसर में बने 38 भवनों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है. इसके बाद आरडीए ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं. संयुक्त टीम ने भवनों की स्थिति के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया.



समय पर जवाब न मिलने पर होगी बड़ी कार्रवाई

अधिकारियों ने निर्माण से जुड़े दस्तावेजों और आवश्यक अनुमतियों की भी जांच की.प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है,सूत्रों के अनुसार यदि तय समय सीमा के भीतर विश्वविद्यालय प्रबंधन संतोषजनक जवाब नहीं देता या आवश्यक स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं कर पाता,तो बिना मानचित्र स्वीकृति के बने भवनों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है.