आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन:बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को RDA का नोटिस

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सुरेश दिवाकर/रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जिला प्रशासन का शिकंजा एक बार फिर कसता नजर आ रहा है. रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) और अग्निशमन विभाग की एक संयुक्त टीम ने अचानक विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया. इस प्रशासनिक जांच के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जांच के दौरान परिसर में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया है.
बिना स्वीकृत मानचित्र के खड़े कर दिए 38 भवन
प्रशासनिक जांच में रामपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने पाया कि विश्वविद्यालय परिसर में बने 38 भवनों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है. इसके बाद आरडीए ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं. संयुक्त टीम ने भवनों की स्थिति के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया.
समय पर जवाब न मिलने पर होगी बड़ी कार्रवाई
अधिकारियों ने निर्माण से जुड़े दस्तावेजों और आवश्यक अनुमतियों की भी जांच की.प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है,सूत्रों के अनुसार यदि तय समय सीमा के भीतर विश्वविद्यालय प्रबंधन संतोषजनक जवाब नहीं देता या आवश्यक स्वीकृतियां प्रस्तुत नहीं कर पाता,तो बिना मानचित्र स्वीकृति के बने भवनों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
अग्नि सुरक्षा और निर्माण दस्तावेजों की भी हुई जांच
निरीक्षण के दौरान संयुक्त टीम ने सिर्फ नक्शों की ही नहीं, बल्कि भवनों की भौतिक स्थिति के साथ-साथ वहां की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था (Fire Safety) का भी बारीकी से जायजा लिया. अधिकारियों ने मौके पर निर्माण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों (NOC) और आवश्यक अनुमतियों की फाइलें खंगालीं। प्रशासनिक अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि कानून और नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराने के लिए ही यह वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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