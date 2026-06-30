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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन:बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को RDA का नोटिस

Rampur News: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है. रामपुर विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया. जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 30, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:51 AM IST
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन:बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को RDA का नोटिस
Image Credit: rampur newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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