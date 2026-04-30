बिजनौर में नकली किन्नर की पिटाई, असली किन्नरों ने रंगे हाथों पकड़ा, इलाके में मचा हड़कंप

राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब किन्नर समाज के लोगों ने एक युवक को नकली किन्नर बनकर बधाई मांगते हुए पकड़ लिया. आरोप है कि युवक लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर खुद को किन्नर बताकर पैसे वसूल रहा था.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री चौक के पास की बताई जा रही है. बता दें कि जब किन्नर समाज के लोगों ने एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ लिया. आरोप है कि युवक खुद को किन्नर बताकर लोगों से पैसे वसूल रहा था. किन्नर समाज को उसकी गतिविधियों पर पहले से ही शक था. जैसे ही वह शास्त्री चौक पर बधाई मांगता हुआ दिखाई दिया, नैना गुरु के चेले किन्नरों ने उसे मौके पर पकड़ लिया.

आरोप है कि युवक खुद को किन्नर बताकर लोगों से पैसे वसूल रहा था. किन्नर समाज को उसकी गतिविधियों पर पहले से ही शक था. जैसे ही वह शास्त्री चौक पर बधाई मांगता हुआ दिखाई दिया, नैना गुरु के चेले किन्नरों ने उसे मौके पर पकड़ लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पकड़ने के बाद युवक की जमकर पिटाई की गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थिति को देखते हुए किन्नर समाज के लोग युवक को अपने साथ कार में बैठाकर ले गए. बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक नई बस्ती का निवासी है और पहले भी नुमाइश के दौरान नकली किन्नर बनकर पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसने यह काम नहीं छोड़ा. मामले को लेकर शहर कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह ने कहा कि यदि कोई लिखित शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

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