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RSS देश के लिए नासूर, इसे बैन करना चाहिए.... सपा सांसद रुचि वीरा के तीखे बयान से मचा सियासी घमासान

SP MP Ruchi Veera: मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी से सांसद रुचि वीरा ने आरएसएस को लेकर तीखी टिप्पणी की है. इसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:26 PM IST
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SP MP Ruchi Veera
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SP MP Ruchi Veera: मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा के बयान को लेकर यूपी में सियासत गरमा गई है. सपा सांसद रुचि वीरा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि आरएसएस देश के लिए नासूर है और इसे बैन कर देना चाहिए. रुचि वीरा की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी नेता सपा सांसद को निशाने पर ले रहे हैं. 

रुचि वीरा का आरएसएस पर हमला
दरअसल, सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि RSS देश के लिए नासूर है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए. सपा सांसद ने कहा कि आरएसएस के जो आयोजन हो रहे हैं, उसमें जनता के करोड़ों रुपये का दुरुपयोग हो रहा है. आरएसएस की जनसभाओं में मोटा पैसा खर्च होता है. इस पैसे से जनता का विकास किया जा सकता है. जनता के लिए अस्पताल और स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं. 

बीजेपी प्रवक्ता ने किया पलटवार 
सपा सांसद के आरएसएस पर टिप्प्णी को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि रुचि वीरा को संघ की जानकारी नहीं है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आश्चर्य होता है कि रुचि वीरा जो सामाजिक जीवन में है, क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानती नहीं हैं?. उन्होंने कहा कि जनता का पैसा या सरकार के पैसे से संघ चलता है ऐसा क्या? जनता का पैसा अगर जनता के भरोसे पर आता है और संघ की पहली कार्यपद्धति को जाकर देखें. शाखाओं को जाकर के देखें. 

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'संघ को नहीं जानती'
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस जनता का संगठन है और जनता के लिए है. यहां किसी तरह का सरकारी फंड नहीं आता है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सपा सांसद रुचि वीरा को या तो संघ के बारे में पता नहीं है या जानबूझकर संघ को गाली देना चाहती हैं. संघ पर अनर्गल प्रलाप करने से उनकी पार्टी में उनका कद बढ़ता है. 

मथुरा में मोहन भागवत ने दी थी नसीहत 
बता दें कि आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने बीते दिन मथुरा में गो भक्त बनने की दी नसीहत दी है. वह वृंदावन स्थित मलूक पीठ में संत मलूकदास की 452वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने कहा था कि समाज को गो भक्त बनाओ, गो हत्या अपने आप रुक जाएगी. 

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