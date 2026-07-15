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आयुष्मान योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, बिजनौर के 16 सूचीबद्ध अस्पतालों पर गिरी गाज; भरना होगा बड़ा जुर्माना

UP Ayushman Scheme: मुख्यमंत्री योगी की पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की नीति के तहत 'साचीज' का औचक निरीक्षण अभियान जारी है. अभियान के तहत आयुष्मान योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन हुआ है. बिजनौर के 16 सूचीबद्ध अस्पतालों पर गाज गिरी है, इसमें 6 चिकित्सालयों को निलंबन नोटिस के साथ भुगतान पर रोक लगा दी गई है तो वहीं 10 अस्पतालों को अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी हुआ है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 15, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:09 PM IST
आयुष्मान योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, बिजनौर के 16 सूचीबद्ध अस्पतालों पर गिरी गाज; भरना होगा बड़ा जुर्माना

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