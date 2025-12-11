बैक-टू-बैक झटकों के बाद आजम खान को राहत! 8 साल पुराने इस बड़े मामले में MP-MLA कोर्ट ने किया आरोपमुक्त

सय्यद आमिर/रामपुर: सपा नेता आज़म खां को कई पुराने मामलों में बैक-टू-बैक झटकों के बाद बड़ी राहत मिली है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता को आठ साल पुराने मामले में आरोपमुक्त कर दिया है.

आठ साल पहले सेना पर विवादित बयान देने के मामले में सपा नेता आज़म खां को बड़ा राहत भरा फैसला मिला है. एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने इस मामले में आज़म खां को सभी आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से कराई गई.

जून 2017 का है मामला

यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया गया था. आरोप था कि आज़म खां ने सेना के खिलाफ विवादित बयान देकर सेना का मनोबल गिराने का काम किया है, जिससे सेना के जवानों की छवि और मनोबल को ठेस पहुंचती है.

लगभग आठ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों, गवाहों और तथ्यों पर विचार करने के बाद आज़म खां को आरोपों से मुक्त कर दिया.

फिलहाल जेल में बंद हैं आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला

8 साल पुराने सेना पर टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को भले ही एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है लेकिन वो इस समय दो पैन कार्ड के मामले में दोषी पाए जाने पर रामपुर की जेल में बंद हैं. आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में रामपुर की जेल में बंद हैं. वो इस तरह के बयान देकर हिंदू -मुस्लिम फैलाने का काम कर रहे हैं.

रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट का यह फैसला आजम खान के समर्थकों के लिए भी राहत की खबर है. फैसला आते ही आजम खान के समर्थकों में उत्साह का माहौल नजर आया.

