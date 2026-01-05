Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3064158
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Sambhal Bijli Chori: रात के अंधेरे में कटियाबाजों के घर छापेमारी, DM-SP दल-बल के साथ उतरे, एक घर में मिला 'मिनी पावर स्टेशन'

Electricity Theft Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. सुबह-सुबह 5 बजे जब लोग घरों में सो रहे थे तो भारी पुलिस फोर्स के साथ डीएम और एसपी पहुंचे

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

Sambhal Bijli Chori/ राजू राय/संभल:  संभल के मुस्लिम इलाकों में बिजली चोरी का खुलासा हुआ है. उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया  और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चले इस अभियान के दौरान टीम ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई है. इस कार्रवाई के दौरान आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही. 

छापेमारी के दौरान ये सामने आया है कि तमाम लोग कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे थे. लगातार बिजली चोरी की खबरों के बाद डीएम और एसपी ने अचानक छापेमारी की कार्रवाई की. सात टीमों ने अलग-अलग लोकेशन पर रेड डाली.  डीएम पेंसिया ने कहा कि बिजली विभाग चोरी रोकने के लिए लगातार कदम उठाएगा. घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे.

मिनी पावर स्टेशन का भंडाफोड़
संभल डीएम डॉ राजेंद्र पेंसिया ने इस कार्रवाई को लेकर बताया कि थाना रायसत्ती क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है. जिसके लिए प्रशासन की 7 टीमें बनाई गईं थी. इस दौरान बड़ी मात्रा में चोरी पकड़ी गई है. अभियान के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई.  कुछ जगहों पर 50-60 घरों को एक ही जगह से बिजली सप्लाई की जा रही थी. यानी घर में मिनी पावर स्टेशन लगा हुआ था. जांच में पता चला कि एक व्यक्ति ने अवैध रूप से एक मिनी पावर स्टेशन स्थापित कर रखा था. यह पूरा सिस्टम भूमिगत (अंडरग्राउंड) था, जिसे पकड़ना बेहद मुश्किल था.  इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी. छापेमारी के दौरान जो भी उपकरण मिले हैं. उसके आधार पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजली चोरी की शिकायतों पर हुई थी कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक़ इस इलाके में पिछले काफी समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन कीटीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया. डीएम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. 

UP Encounter: लखीमपुर का दहशतगर्द सुल्तानपुर में ढेर, मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश आजम खां, एक दर्जन मुकदमे दर्ज 

संभल में बिजली चोरी पर एक्शन, छापेमारी में मिला अंडरग्राउंड मिनी पावर स्टेशन, 50 घरों में हो रही थी सप्लाई
 

TAGS

Sambhal newsSambhal DMUP NewsSambhal DM Rajendra Pensia

Trending news

gonda news
डिलीवरी के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने काटा हंगामा
UP Road Accident
यूपी में कोहरा बना काल..एक ही स्थान पर सात वाहन आपस भिड़े ! दो की मौत कई घायल
Uttarkashi News
उत्तराखंड की 'अनोखी' रामलीला, यहां राम नहीं वासुकी नाग देवता का होता है राजतिलक
Sambhal news
रात के अंधेरे में कटियाबाजों के घर छापेमारी,DM-SP उतरे, मिनी पावर स्टेशन का भंडाफोड़
Kalyan Singh Jayanti
जब थर-थर कांपते थे नकलची! कल्याण सिंह का वो फैसला जिसने बदला बोर्ड परीक्षा सिस्टम
UP Encounter
सुलतानपुर में तड़तड़ाईं पुलिस की गोलियां, मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश आजम खां
bijnor news
बीमार लोगों को ढूढ़ते..मौत से पहले कराते फर्जी बीमा, ठगी के सरगना पति-पत्नी गिरफ्तार
Magh Mela 2026
माघ मेले में आज से पंच कोसी परिक्रमा,प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण,संतों ने किया पूजन
Aaj ka mausam
उत्तराखंड के कई शहरों में पारा शून्य से नीचे, बारिश-बर्फबारी और घने कोहरे का अलर्ट
Greater Noida news
प्यार, शराब और मर्डर! ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरियन ब्रांच मैनेजर की चाकू से हत्या