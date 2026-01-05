Sambhal Bijli Chori: रात के अंधेरे में कटियाबाजों के घर छापेमारी, DM-SP दल-बल के साथ उतरे, एक घर में मिला 'मिनी पावर स्टेशन'

Sambhal Bijli Chori/ राजू राय/संभल: संभल के मुस्लिम इलाकों में बिजली चोरी का खुलासा हुआ है. उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चले इस अभियान के दौरान टीम ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई है. इस कार्रवाई के दौरान आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही.

छापेमारी के दौरान ये सामने आया है कि तमाम लोग कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे थे. लगातार बिजली चोरी की खबरों के बाद डीएम और एसपी ने अचानक छापेमारी की कार्रवाई की. सात टीमों ने अलग-अलग लोकेशन पर रेड डाली. डीएम पेंसिया ने कहा कि बिजली विभाग चोरी रोकने के लिए लगातार कदम उठाएगा. घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे.

मिनी पावर स्टेशन का भंडाफोड़

संभल डीएम डॉ राजेंद्र पेंसिया ने इस कार्रवाई को लेकर बताया कि थाना रायसत्ती क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है. जिसके लिए प्रशासन की 7 टीमें बनाई गईं थी. इस दौरान बड़ी मात्रा में चोरी पकड़ी गई है. अभियान के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई. कुछ जगहों पर 50-60 घरों को एक ही जगह से बिजली सप्लाई की जा रही थी. यानी घर में मिनी पावर स्टेशन लगा हुआ था. जांच में पता चला कि एक व्यक्ति ने अवैध रूप से एक मिनी पावर स्टेशन स्थापित कर रखा था. यह पूरा सिस्टम भूमिगत (अंडरग्राउंड) था, जिसे पकड़ना बेहद मुश्किल था. इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी. छापेमारी के दौरान जो भी उपकरण मिले हैं. उसके आधार पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बिजली चोरी की शिकायतों पर हुई थी कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक़ इस इलाके में पिछले काफी समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन कीटीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया. डीएम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

