संभल के सीओ समेत फर्जी मुठभेड़ के मामले में 13 पुलिसकर्मियों पर FIR, जेल में बंद युवक को बना दिया लूट का आरोपी

सुनील सिंह/ संभल: यूपी के संभल में 13 पुलिस कर्मी जेल में बंद शख्स के साथ फर्जी मुठभेड़ कर लूट के आरोप में जेल भिजवाने के मामले में फंस गए हैं. फर्जी मुठभेड़ के मामले में मुख्य संभल जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने बहजोई थाने के तत्कालीन एसएचओ समेत 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच सुनिश्चित कर 3 दिन में सूचना कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है. फर्जी मुठभेड़ के मामले में 2 इंस्पेक्टर 4 दारोगा और सिपाही शामिल हैं. कोर्ट के आदेश से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है.

तत्कालीन सीओ गोपाल सिंह को फर्जी मुठभेड़ का आरोपी नहीं

कोर्ट ने अपने आदेश में तत्कालीन सीओ गोपाल सिंह को फर्जी मुठभेड़ का आरोपी नहीं माना है. Co गोपाल सिंह का कथित मुठभेड़ से 7 दिन पूर्व स्थानांतरण हो चुका था.

संभल जिला न्यायालय की CJM कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार मामला बहजोई थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल 2022 को हुई जेल में बंद ओमवीर के साथ हुई कथित मुठभेड़ का है.CJM विभांशु सुधीर ने बहजोई थाने की पुलिस को जारी आदेश में कहा है ,प्रथम दृष्टया मामले में पुलिस कर्मियों द्वारा पद का दुरुपयोग, षड्यंत्र और अविधिक विवेचना का मामला है.

जेल में बंद था घटना के दिन आरोपी

विविध वाद संख्या 648/2025 (ओमवीर बनाम दुर्वेश एवं अन्य) की सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि 25 अप्रैल 2022 की कथित लूट की तारीख पर ओमवीर जिला कारागार बदायूं में निरुद्ध था, इसके बावजूद उसे लूट की घटना में शामिल दिखाकर चालान किया गया. विवेचना के दौरान षड्यंत्र रचते हुए 7 जुलाई 2022 को फर्जी मुठभेड़ दिखाई गई और 19 मोटरसाइकिलों की झूठी बरामदगी दिखाकर उसे व अन्य को आरोपित बनाया गया.

उच्चाधिकारियों से की गई शिकायतों पर कार्रवाई न होने के बाद प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली. अदालत ने शपथ पत्र, रिमांड व जमानत आदेश, एफआइआर की नकल और अन्य अभिलेखों का अवलोकन करते हुए स्पष्ट किया कि पद का दुरुपयोग कर किए गए आपराधिक कृत्यों को वैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता.

कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध षड्यंत्र, अवैध विवेचना, दस्तावेजों की कूटरचना और पद के दुरुपयोग जैसे संज्ञेय अपराध का मामला माना है. इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने थाना बहजोई के तत्कालीन एचएसओ पंकज लवानिया, तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रबोध कुमार, तत्कालीन निरीक्षक अपराध राहुल चौहान, तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक नरेश कुमार, तत्कालीन उपनिरीक्षक नीरज कुमार मात्तोदकर, तत्कालीन उपनिरीक्षक जमील अहमद, आरक्षी वरुण, आरक्षी मालती चौहान, आरक्षी आयुष, आरक्षी राजपाल, आरक्षी दीपक कुमार तथा तत्कालीन मुख्य आरक्षी रूपचंद्र न्यायालय ने थानाध्यक्ष बहजोई को आदेश किया है कि पंजीकरण के बाद नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित की जाए और तीन दिनों के भीतर इसकी सूचना कोर्ट में पेश की जाए.

