संभल में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर चीख-पुकार: दिव्यांग को बचाने के चक्कर में डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर, 4 की मौत

सुनील सिंह/संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बमनेटा गांव के पास बालू से लदे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि एक ट्राई-साइकिल सवार दिव्यांग को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ.