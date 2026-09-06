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संभल में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर चीख-पुकार: दिव्यांग को बचाने के चक्कर में डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर, 4 की मौत

Sambhal Accident: उत्तर प्रदेश के संभल बहजोई क्षेत्र के मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर बालू से लदे एक तेज रफ्तार डंपर ने यात्रियों से भरे ऑटो को रौंद दिया है. इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 06, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:07 AM IST
संभल में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर चीख-पुकार: दिव्यांग को बचाने के चक्कर में डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर, 4 की मौत
Image Credit: Sambhal accident

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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