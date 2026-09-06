संभल में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर चीख-पुकार: दिव्यांग को बचाने के चक्कर में डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर, 4 की मौत

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सुनील सिंह/संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बमनेटा गांव के पास बालू से लदे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि एक ट्राई-साइकिल सवार दिव्यांग को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ.
कहां हुआ हादसा?
ये सड़क हादसा बहजोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर स्थित बमनेटा गांव के पास हुा.हाईवे पर ट्राई-साइकिल से जा रहे एक दिव्यांग को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार बालू लदा डंपर बेकाबू हो गया और ऑटो से जा टकराया.
हताहतों का आंकड़ा
दुर्घटना में ऑटो सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
हायर सेंटर रेफर
स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
प्रशासनिक कार्रवाई
पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया और डंपर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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