अब बुर्के में कांवड़ नहीं ला पाएंगी तमन्ना मलिक, SDM कोर्ट ने पति-पत्नी को भेजा नोटिस! 20 हजार के मुचलके से किया पाबंद

बीते 10 फरवरी को तमन्ना हरिद्वार पहुंचीं और हर की पैड़ी से पवित्र गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ीं थीं. पांच दिन की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद महाशिवरात्रि पर, उन्होंने संभल के नैमिषारण्य प्राचीन क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर के शिवलिंग पर जल अर्पित किया. तमन्ना का कहना है कि हिंदू मान्यता के मुताबिक, कांवड़ का जोड़ा पूरा करना होता है, इसलिए वह अगले साल यानी इस बार भी हरिद्वार से गंगाजल भरके लाएंगी. लेकिन अब SDM कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उनके पति को SDM कोर्ट में पेश होकर बुर्का पहनकर कांवड़ लाने की वजह बताने का आदेश जारी किया है.