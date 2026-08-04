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अब बुर्के में कांवड़ नहीं ला पाएंगी तमन्ना मलिक, SDM कोर्ट ने पति-पत्नी को भेजा नोटिस! 20 हजार के मुचलके से किया पाबंद

Sambhal News: संभल में मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक द्वारा बुर्का पहनकर कांवड़ लाने की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है. शांति भंग होने के अंदेशे को देखते हुए एसडीएम (SDM) कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 04, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:30 AM IST
अब बुर्के में कांवड़ नहीं ला पाएंगी तमन्ना मलिक, SDM कोर्ट ने पति-पत्नी को भेजा नोटिस! 20 हजार के मुचलके से किया पाबंद
Image Credit: Sambhal News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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