संभल के SDM विकास चंद्र और पत्नी कार हादसे में घायल, रामनगर में भीषण एक्सीडेंट, मुरादाबाद रेफर

रामनगर/सतीश कुमार: रामनगर के पीरूमदारा में देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ. यूपी के संभल के SDM विकास चंद्र और उनकी पत्नी डॉ. दीक्षा शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. यह दुर्घटना उस समय हुई जब उनकी इनोवा कार सड़क पर लगे डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई, जिससे दोनों की हालत गंभीर बनी.

रामनगर घूमने आए थे एसडीएम

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा अंधेरे में करीब देर रात हुआ, कार पर नियंत्रण खो जाने के कारण यह सीधे डिवाइडर से टकरा गई,हादसे के बाद वाहन की हालत बेहद खराब हो गई थी,उपजिलाधिकारी विकास चंद्र अपनी पत्नी के साथ रामनगर में भ्रमण पर आए थे,बताया जा रहा है कि उस समय केवल दोनों ही गाड़ी में सवार थे और कार विकास चंद्र चला रहे थे.

मुरादाबाद किया गया रेफर

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी,मौके पर पहुंची पुलिस और मेडिकल टीम ने दंपत्ति को प्राथमिक उपचार के लिए पीरूमदारा स्थित नीमकरोली अस्पताल में भर्ती कराया, प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मुरादाबाद के एक उच्च स्तरीय मेडिकल संस्थान में रेफर कर दिया. पिरूमदारा क्षेत्र में स्थित नीमकरोली अस्पताल के डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि दोनों की हालत नाजुक थी, जिसको देखते हुए उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

मामले की शुरू हुई जांच

स्थानीय पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है,प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया है कि कार पीरूमदारा क्षेत्र में डिवाइडर से टकराई, जिससे उपजिलाधिकारी वाहन पर नियंत्रण खो बैठें, फिलहाल पुलिस टीम हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच और अन्य जांच प्रक्रिया जारी रखे हुए है.

पहले भी हो चुकीं रूट पर घटनाएं

स्थानीय लोगों ने इस हादसे पर गहरा चिंता व्यक्त की है, साथ ही प्रशासन से सड़क की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की कड़ा आग्रह किया है, लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था बेहद अपर्याप्त है, जिससे पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उन्होंने बताया कि जरूरी साइन बोर्ड, डिवाइडर के पास चेतावनी और उचित रोशनी की व्यवस्था न होने से यह दुर्घटना संभव हुई.

सड़क सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

यह हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। प्रशासन ने कहा है कि पूरी जांच के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.