ओवैसी की पार्टी में शामिल होंगे संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली!हिंसा मामले में काट चुके हैं 4 महीने जेल

2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान

सदर जफर अली ने AIMIM में शामिल होने की जानकारी की पुष्टि की है और बताया है कि सदस्यता लेने के बाद वे अपनी आगामी सियासी पारी का औपचारिक ऐलान करेंगे. सूत्रों के अनुसार, जफर अली कई बार 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. पूरी संभावना है कि AIMIM उन्हें संभल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है. जफर अली के इस कदम से संभल और आसपास के इलाकों के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है.