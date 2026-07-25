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ओवैसी की पार्टी में शामिल होंगे संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली!हिंसा मामले में काट चुके हैं 4 महीने जेल

Moradabad News: संभल में शाही जामा मस्जिद के विवादित सदर जफर अली आज हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) में शामिल होने जा रहे हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 25, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:01 AM IST
ओवैसी की पार्टी में शामिल होंगे संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली!हिंसा मामले में काट चुके हैं 4 महीने जेल
Image Credit: Sambhal News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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