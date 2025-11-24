Advertisement
Sambhal violence Anniversary: आज संभल हिंसा को एक साल पूरा, संवेदनशील इलाकों में PAC, RAF तैनात

Sambhal Violence: संभल हिंसा के एक साल पूरे होने पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई कदम उठाए गए हैं. शाही जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने के दावा पर किए गए सर्व के दौरान हिंसा भड़की थी. पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 24, 2025, 10:02 AM IST
Sambhal violence
Sambhal violence

Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा को आज एक साल पूरा हो गया है. 24 नंवबर की घटना की पहली बरसी के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन और मस्जिद इंताजामिया कमेटी अलर्ट मोड़ पर है.पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.  संवेदनशील इलाकों में PAC, RAF तैनात की गई है. अफसर ड्रोन कैमरे के सहयोग से निगरानी रख रहे हैं ताकि छतों पर भी अपत्तिजनक वस्तुओं की जांच भी शामिल है. 

संभल जिले में हाई अलर्ट
संभल जिले में हाई अलर्ट है. जिले में ऑपरेशन 'सुरक्षा कवच' लागू कर दिया गया है. शहर को 16 सेक्टरों में बांटा गया है. विवादित धार्मिक स्थल के आसपास चप्पे-चप्पे पर पुलिस-प्रशासन की पैनी नजर है.  सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है.  शहर में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है.

अभेद किला बना संभल
संवेदनशील इलाकों में पुलिस और RAF के जवान की तैनात की गई है.  विवादित धार्मिक स्थल, हिंदूपुरा खेड़ा और अंजुमन तिराहा सहित पूरे संभल इलाके को 16 सेक्टर में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं.  प्रशासन किसी भी कीमत पर हालात दोबारा बेकाबू नहीं होने देना चाहता.  यही वजह की अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. रविवार देर रात संभल DM डॉ राजेंद्र पैंसिया ने आदेश जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा कि पिछले साल 24 नवंबर को हुए पथराव, आगजनी और गोलीबारी ने जिले को झकझोर दिया था। इस बार किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होने दी जाएगी।

क्यों भड़की थी संभल में हिंसा?
 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पिछले साल 19 नवंबर को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया था. फिर इसके बाद 24 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर की टीम सर्वे की अंतिम कार्रवाई कर रही थी. दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी. वहां के कुछ लोगों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू किया और फिर पथराव, आगजनी, गोलीबारी ने स्थिति को पूरी तरह बेकाबू कर दिया था.  गोलीबारी की घटना में कई लोगों की मौत हुई थी तो कई पुलिसकर्मी सहित आम लोग घायल हो गए थे.  इन्हीं घटनाओं को देखते हुए डीएम ने तहसील संभल क्षेत्र को अतिसंवेदनशील घोषित कर दिया. बता दें कि, हिंदू पक्ष के कुछ समूहों का दावा है कि संभल स्थित मुगलकालीन जामा मस्जिद पूर्व में हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी.

