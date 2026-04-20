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मुरादाबाद में पुराने विवाद की आग एक बार फिर भड़क उठी… और इस बार निशाना बना एक स्कूल संचालक

Moradabad News: मुरादाबाद जिले में पुराने विवाद को लेकर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बाइक से घर लौट रहे एक स्कूल संचालक पर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने बीच सड़क गोलियां दाग दीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:23 PM IST
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फाइल फोटो
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मुरादाबाद/आकाश शर्मा:   उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में दिनदहाड़े उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बाइक से घर लौट रहे एक स्कूल संचालक पर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में उसे दो गोलियां लगीं, और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई, और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव सिरसवा हरचंद की बताई जा रही है, बता दें कि बाइक से घर लौट रहे एक स्कूल संचालक पर घात लगाकर बैठे हमलावरों ने बीच सड़क गोलियां दाग दीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार, स्कूल संचालक मुरादाबाद से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पहले से मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उस पर हमला कर दिया. फायरिंग के दौरान उसे दो गोलियां लगीं. घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.

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घायल स्कूल संचालक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

एसपी का बयान
एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और नागफनी थाना में मुकदमा दर्ज है. उसी मामले में दबाव बनाने के उद्देश्य से इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई जारी है.

बारातियों से भरी वैन में भीषण आग
वहीं भोजपुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब बारातियों को लेकर जा रही एक वैन बिजली के खंभे से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई. टक्कर के बाद वैन में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते वाहन सड़क पर आग के गोले में तब्दील हो गया.

बताया जा रहा है कि वैन वाजिदपुर तिगरी से महमूदपुर तिगरी की ओर जा रही थी. हादसे के वक्त वैन में करीब आधा दर्जन महिलाएं और बच्चे सवार थे. आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई.हालांकि, इस दौरान ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जलती हुई वैन साफ देखी जा सकती है. 

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