खेत पर बुलाया, फिर बरसा दी गोलियां! रामपुर में किसान की दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना रामपुर के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के लोधीपुर गांव की हैं, जहां दिनदहाड़े हुई किसान की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. गांव निवासी राजेश को कथित तौर पर किसी बहाने से खेत पर बुलाया गया था. परिजनों के मुताबिक राजेश जैसे ही खेत पर पहुंचा, वहां आरोपियों ने उसे गोली मार दी. गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. राजेश की हालत देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी.