खेत पर बुलाया, फिर बरसा दी गोलियां! रामपुर में किसान की दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

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रामपुर/सुरेश दिवाकर: रामपुर के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या करने से सनसनी फैल गई. मृतक को किसी बहाने से खेत पर बुलाया गया था, जहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर गोली चला दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, मृतक के परिजनों ने उसके बड़े भाई एवं पूर्व प्रधान राजेंद्र समेत कुछ अन्य लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना रामपुर के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के लोधीपुर गांव की हैं, जहां दिनदहाड़े हुई किसान की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. गांव निवासी राजेश को कथित तौर पर किसी बहाने से खेत पर बुलाया गया था. परिजनों के मुताबिक राजेश जैसे ही खेत पर पहुंचा, वहां आरोपियों ने उसे गोली मार दी. गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. राजेश की हालत देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी.
इधर, मृतक के परिजनों ने राजेश के बड़े भाई और गांव के पूर्व प्रधान राजेंद्र समेत कुछ अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि राजेश को साज़िश के तहत खेत पर बुलाया गया और वहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि, हत्या के पीछे की असली वजह क्या है और वारदात में कौन-कौन शामिल हैं, यह पुलिस जांच के बाद ही साफ़ हो पाएगा.
पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है. पुलिस ने घटनास्थल की जांच के साथ-साथ आरोपों की भी पड़ताल शुरू कर दी है. अब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि किसान राजेश की हत्या के पीछे आखिर क्या वजह थी और इस वारदात में कौन-कौन शामिल थे.