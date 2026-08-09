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खेत पर बुलाया, फिर बरसा दी गोलियां! रामपुर में किसान की दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

Rampur News: रामपुर में दिनदहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने मृतक के बड़े और पूर्व प्रधान समेत कुछ अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 09, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:23 PM IST
खेत पर बुलाया, फिर बरसा दी गोलियां! रामपुर में किसान की दिनदहाड़े हत्या से सनसनी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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