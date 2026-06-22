जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बारे में बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि वे सीधे तौर पर चोर नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आकाओं के लिए काम करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में मंदिर मामले की जो जांच एसआईटी (SIT) कर रही है, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर काम कर रही है.ऐसे में निष्पक्ष जांच होना असंभव है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "इस देश के किस अफसर की इतनी हैसियत है कि जहां पीएमओ (PMO) का दखल हो, वहां वह निष्पक्ष होकर कुछ भी कह सके?"