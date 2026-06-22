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बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी : उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अपनी 81 दिवसीय पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान के तहत आज बिजनौर पहुंचे.यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर गुजर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य गौ-माता को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाना है.
गौ-संरक्षण के लिए सरकार पर दबाव
शंकराचार्य ने इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों पर गौ-रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाने का दबाव बनाया है. उनकी और भी कई मांगे है.
गौ-माता को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमाता घोषित किया जाए.
देश से गौ-मांस (बीफ) के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए.
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 जुलाई तक केंद्र सरकार गौ-माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं देती है, तो लखनऊ में एक बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने 'नकली हिंदुओं' पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग गाय को माता कहने में भी संकोच करते हैं.
राम मंदिर खजाने को लेकर सरकार पर तीखे हमले
बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, शंकराचार्य ने अयोध्या राम मंदिर के खजाने में कथित चोरी और अनियमितताओं के मामले पर सरकार को घेरा. उन्होंने मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए. शंकराचार्य ने कहा, जब यह ट्रस्ट बना था, तभी इसके लक्षण दिख गए थे. देश के बड़े-बड़े धर्माचार्यों को इसमें दरकिनार कर दिया गया था. अपने विश्वसनीय लोगों को कमेटी में तब रखा जाता है, जब धांधली करनी होती है.
जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बारे में बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि वे सीधे तौर पर चोर नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आकाओं के लिए काम करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में मंदिर मामले की जो जांच एसआईटी (SIT) कर रही है, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर काम कर रही है.ऐसे में निष्पक्ष जांच होना असंभव है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "इस देश के किस अफसर की इतनी हैसियत है कि जहां पीएमओ (PMO) का दखल हो, वहां वह निष्पक्ष होकर कुछ भी कह सके?"
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