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बिजनौर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- 24 जुलाई तक गौ-माता को 'राष्ट्रमाता' घोषित करो, वरना लखनऊ में होगा बड़ा आंदोलन!

Bijnor News: बिजनौर में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अपनी 81 दिवसीय पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान के तहत आज बिजनौर पहुंचे.यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर गुजर रही है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 22, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:38 PM IST
बिजनौर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- 24 जुलाई तक गौ-माता को 'राष्ट्रमाता' घोषित करो, वरना लखनऊ में होगा बड़ा आंदोलन!

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