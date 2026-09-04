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अमरोहा में 'शोले' स्टाइल ड्रामा! लड़की ने ब्लॉक किया नंबर तो पानी की टंकी पर चढ़ा 'वीरू', अब सलाखों के पीछे सिरफिरा आशिक

Amroha Water Tank Drama: अमरोहा जनपद के नौगावां सादात थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' के धर्मेन्द्र (वीरू) के अंदाज़ में जमकर हंगामा काटा. इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए तहसील परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 04, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:48 AM IST
अमरोहा में 'शोले' स्टाइल ड्रामा! लड़की ने ब्लॉक किया नंबर तो पानी की टंकी पर चढ़ा 'वीरू', अब सलाखों के पीछे सिरफिरा आशिक
Image Credit: Amroha Water Tank Drama

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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