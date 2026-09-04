अमरोहा में 'शोले' स्टाइल ड्रामा! लड़की ने ब्लॉक किया नंबर तो पानी की टंकी पर चढ़ा 'वीरू', अब सलाखों के पीछे सिरफिरा आशिक

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Amroha Water Tank Drama/ विनीत अग्रवाल: आपने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म शोले में धर्मेन्द्र (वीरू) को बसंती के प्यार में शराब पीकर पानी की टंकी पर चढ़ते हुए तो जरूर देखा होगा. कुछ ऐसा ही फिल्मी और हाई-वोल्टेज ड्रामा उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में हकीकत में देखने को मिला. यहां एक सिरफिरे आशिक की जब प्रेमिका ने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, तो साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. फिर क्या था, 'वीरू' की तर्ज पर यह युवक तहसील परिसर में स्थित पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा.
नंबर ब्लॉक होते ही 'वीरू' खो बैठा आपा
यह पूरा मामला अमरोहा के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के नवीन तहसील परिसर का है. जानकारी के मुताबिक, मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव देवीपुरा का रहने वाला जितेंद्र नाम का युवक एक स्थानीय युवती से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उसकी हरकतों से तंग आकर युवती ने उसका मोबाइल नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया और उससे पूरी तरह दूरी बना ली.
नंबर ब्लॉक होने की बात से बौखलाया जितेंद्र अपना आपा खो बैठा. युवती पर दबाव बनाने और अपनी बात मनवाने के लिए उसने फिल्मी रास्ता चुना और देखते ही देखते तहसील परिसर की पानी की टंकी के शिखर पर जा पहुंचा.
तहसील परिसर में मचा हड़कंप, जुटी लोगों की भीड़
जैसे ही युवक टंकी के ऊपर पहुंचा और चिल्लाना शुरू किया, तहसील में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते सरेआम चल रहे इस 'शोले स्टाइल' ड्रामे को देखने के लिए मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. कई लोग तो अपने मोबाइल से इस सिरफिरे 'वीरू' का वीडियो बनाते नज़र आए. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही नौगावां सादात थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची.
पुलिस की मान-मनौव्वल से नीचे उतरा
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सूझबूझ से काम लिया. अधिकारियों ने माइकिंग और बातचीत के जरिए युवक को शांत कराया और काफी देर की मान-मनौव्वल के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारने में सफलता हासिल की. युवक के नीचे उतरते ही पुलिस ने राहत की सांस ली और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया. इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पीड़ित युवती की मां ने नौगावां सादात थाने में तहरीर देकर आरोपी जितेंद्र पर अपनी बेटी को परेशान करने और छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए.
छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज, भेजा गया जेल
पुलिस के मुताबिक, मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव देवीपुरा निवासी जितेंद्र एक युवती द्वारा उसका नंबर ब्लॉक करने और बातचीत बंद करने से नाराज था. इसी के चलते उसने टंकी पर चढ़कर ड्रामा शुरू कर दिया. मामले में युवती की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. तहरीर के आधार पर नौगावां सादात थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. फिल्मी पर्दे का भूत जब असल जिंदगी में चढ़ता है, तो उसका अंजाम अक्सर हवालात में ही खत्म होता है. अमरोहा की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पर्दे की नौटंकी वास्तविक जीवन में सिर्फ जेल की सलाखों तक ही पहुंचाती है.
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