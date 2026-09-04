अमरोहा में 'शोले' स्टाइल ड्रामा! लड़की ने ब्लॉक किया नंबर तो पानी की टंकी पर चढ़ा 'वीरू', अब सलाखों के पीछे सिरफिरा आशिक

तहसील परिसर में मचा हड़कंप, जुटी लोगों की भीड़

जैसे ही युवक टंकी के ऊपर पहुंचा और चिल्लाना शुरू किया, तहसील में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते सरेआम चल रहे इस 'शोले स्टाइल' ड्रामे को देखने के लिए मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. कई लोग तो अपने मोबाइल से इस सिरफिरे 'वीरू' का वीडियो बनाते नज़र आए. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही नौगावां सादात थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची.



पुलिस की मान-मनौव्वल से नीचे उतरा

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सूझबूझ से काम लिया. अधिकारियों ने माइकिंग और बातचीत के जरिए युवक को शांत कराया और काफी देर की मान-मनौव्वल के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारने में सफलता हासिल की. युवक के नीचे उतरते ही पुलिस ने राहत की सांस ली और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया. इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पीड़ित युवती की मां ने नौगावां सादात थाने में तहरीर देकर आरोपी जितेंद्र पर अपनी बेटी को परेशान करने और छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए.