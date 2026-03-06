मुरादाबाद में रिश्तों का कत्ल; बेटे ने मां और बहन पर बरसाए चाकू, बहन की मौत, मां की हालत गंभीर

मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही बहन और मां पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल मां को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

जानें क्या है मामला

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने पहले घर में अपनी बहन पर चाकू से कई वार किए. हमले की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात के दौरान घर में चीख-पुकार मच गई, लेकिन तब तक आरोपी अपनी बहन की हत्या कर चुका था.

माँ को ऑफिस से बुलाकर किया हमला

बताया जा रहा हैं कि बहन की हत्या करने के बाद आरोपी अपनी मां के ऑफिस पहुंचा और उन्हें यह कहकर घर ले आया कि घर पर उनके लिए एक “गिफ्ट” रखा है. मां जैसे ही घर पहुंचीं, आरोपी बेटे ने उन पर भी चाकू से कई वार कर दिए. इस हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से कार लेकर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि आरोपी और उसकी बहन दोनों गुरुग्राम में रहकर आईटी सेक्टर में काम करते थे और हाल ही में घर आए हुए थे.

पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घर से चीख-पुकार और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.अंदर का मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल मां को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना बेहद गंभीर है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी तलाश तेजी से की जा रही है. यह पूरी वारदात मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धिविहार इलाके की बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इस खौफनाक वारदात को लेकर दहशत में हैं.

