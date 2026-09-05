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सर्किट हाउस में नमाज पर विवाद! वीडियो डिलीट करने के बाद भी सपा नेता की बढ़ीं मुश्किलें, PWD ने ठोकी FIR

Moradabad Circuit House Namaz: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के सरकारी सर्किट हाउस परिसर का एक वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें सपा के जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान खुले में नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. वहीं, विश्व हिंदू परिषद ने इस पर नराजगी जताई है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 05, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:52 AM IST
सर्किट हाउस में नमाज पर विवाद! वीडियो डिलीट करने के बाद भी सपा नेता की बढ़ीं मुश्किलें, PWD ने ठोकी FIR
Image Credit: Moradabad Circuit House Namaz

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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