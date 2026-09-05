सर्किट हाउस में नमाज पर विवाद! वीडियो डिलीट करने के बाद भी सपा नेता की बढ़ीं मुश्किलें, PWD ने ठोकी FIR

Moradabad Circuit House Namaz/ आकाश शर्मा: मुरादाबाद के सरकारी सर्किट हाउस परिसर में खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है. जिसके बाद इस मामले में राजनीति और कानूनी कार्रवाई दोनों तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ मझोला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.



जानिए क्या है ये पूरा मामला?

यह पूरा मामला 3 सितंबर का है, जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव मुरादाबाद सर्किट हाउस में एक बैठक के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद सपा नेता हाजी मोहम्मद उस्मान ने सर्किट हाउस के ग्राउंड में अपनी गाड़ी के पीछे खड़े होकर खुले में नमाज अदा की. उन्होंने इसका एक वीडियो भी अपने समर्थक से बनवाया, जिसे उन्होंने फेसबुक पर अपलोड करवा दिया.