सर्किट हाउस में नमाज पर विवाद! वीडियो डिलीट करने के बाद भी सपा नेता की बढ़ीं मुश्किलें, PWD ने ठोकी FIR

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Moradabad Circuit House Namaz/ आकाश शर्मा: मुरादाबाद के सरकारी सर्किट हाउस परिसर में खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है. जिसके बाद इस मामले में राजनीति और कानूनी कार्रवाई दोनों तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ मझोला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
जानिए क्या है ये पूरा मामला?
यह पूरा मामला 3 सितंबर का है, जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव मुरादाबाद सर्किट हाउस में एक बैठक के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद सपा नेता हाजी मोहम्मद उस्मान ने सर्किट हाउस के ग्राउंड में अपनी गाड़ी के पीछे खड़े होकर खुले में नमाज अदा की. उन्होंने इसका एक वीडियो भी अपने समर्थक से बनवाया, जिसे उन्होंने फेसबुक पर अपलोड करवा दिया.
वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामला तूल पकड़ने लगा. विवाद बढ़ता देख बाद में वीडियो को फेसबुक से हटा दिया गया, लेकिन तब तक पुलिस और प्रशासन हरकत में आ चुके थे.
PWD ने दर्ज कराया मुकदमा
मामले की गंभीरता को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सर्किट हाउस प्रभारी और अवर अभियंता अनित कुमार की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की. मझोला थाना पुलिस ने सपा नेता हाजी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 और 292 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आपको बता दें, नमाज पढ़ने वाले नेता हाजी मोहम्मद उस्मान बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं. और वह बिलारी विधायक हाजी मोहम्मद फहीम के चाचा हैं.
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने उठाए सवाल
इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों और सामाजिक संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है. वीएचपी के केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉ. राजकमल गुप्ता ने इसे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सपा का अपने वोट बैंक को एक खास संकेत देने का प्रयास करार दिया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी परिसर में दरी बिछाकर खुले में नमाज पढ़कर आखिर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है.
अब 27 चुनाव से पहले विधायक जी के चचा की ऐसे सरकारी सर्किट हॉउस में खुले में नमाज अदा करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वे अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते है. इस बार सपा नेता सर्किट हाउस में नमाज पढ़ते हुए वीडियो बनवा कर खुद ही वायरल कराकर खुद ही घिर गए हैं. अब देखना होगा कि आगे पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है.
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