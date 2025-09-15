ना हेलमेट स्कूटी पर दिखीं सपा सांसद रुचि वीरा, वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
ना हेलमेट स्कूटी पर दिखीं सपा सांसद रुचि वीरा, वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

Moradabad News: सपा सांसद  रुचि वीरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में वे अपने कार्यकर्ता के साथ बिना हेलमेट स्कूटी पर सवार दिखाई देती हैं. जिसके बाद लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सांसद पर सवाल उठा रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:37 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Moradabad News/आकाश शर्मा: मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद रुचि वीरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सांसद अपने एक कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर बिना हेलमेट नजर आ रही हैं. स्कूटी (UP21BS5113) चला रहा युवक भी हेलमेट लगाए बिना दिखा. बताया जा रहा है कि यह वीडियो हरथला क्षेत्र के दौरे का है, जहां सांसद कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची थीं.

वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
वीडियो सामने आने के बाद लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सांसद पर सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि ही इस तरह नियम तोड़ेंगे तो आम जनता से पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है. लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की है.

यह वीडियो ‘रुचि वीरा फैंस’ नाम के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया, जहां सांसद के दौरों और सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़े क्लिप्स नियमित रूप से शेयर किए जाते हैं. फिलहाल वीडियो किस तारीख का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

कौन हैं रुचि वीरा?
रुचि वीरा मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली हैं. उन्होंने राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी और बिजनौर से विधायक रह चुकी हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उन्हें मुरादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां उन्होंने जीत दर्ज की. रुचि वीरा को सपा नेता आजम खान का करीबी माना जाता है. 

