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जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में उतरे छात्र, अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में छात्रों ने परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 18, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:31 PM IST
जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में उतरे छात्र, अनिश्चितकालीन धरना शुरू
Image Credit: जी न्यूज संवाददाता

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