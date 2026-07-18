जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में उतरे छात्र, अनिश्चितकालीन धरना शुरू

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सुरेश दिवाकर/रामपुर: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में अब यूनिवर्सिटी के छात्र भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं. छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक ध्वस्तीकरण का आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा.
अनिश्चितकालीन धरना शुरू
रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शनिवार को बड़ी संख्या में छात्र- छात्राएं एकत्र हुए और यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. छात्रों का कहना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनके भविष्य और शिक्षा की है. धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि यदि यूनिवर्सिटी के भवनों को ध्वस्त किया गया तो हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी. उनका कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं और जब तक ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा.
ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग
छात्रों ने सरकार और प्रशासन से ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की. उनका कहना है कि शिक्षा संस्थानों को बचाया जाना चाहिए और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाना चाहिए. बता दें कि पिछले दिनों रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित कर दिया था. प्राधिकरण की ओर से 15 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद बुलडोजर चलाकर गिराने की कार्रवाई हो सकती है. इसके बाद से ही जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आ गई.