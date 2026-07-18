जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में उतरे छात्र, अनिश्चितकालीन धरना शुरू

अनिश्चितकालीन धरना शुरू

रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शनिवार को बड़ी संख्या में छात्र- छात्राएं एकत्र हुए और यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. छात्रों का कहना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उनके भविष्य और शिक्षा की है. धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि यदि यूनिवर्सिटी के भवनों को ध्वस्त किया गया तो हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी. उनका कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं और जब तक ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा.