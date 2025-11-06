Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2990984
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ा झटका! फर्जी दस्तावेज मामले में याचिका खारिज

Abdullah Azam Khan: सुप्रीम कोर्ट से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे को बड़ा झटका लगा है. पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Abdullah Azam Khan: सपा पार्टी नेता आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है.

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है, तो इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देना उचित नहीं होगा. जस्टिस सुंदरेश ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की ट्रायल कोर्ट पर भरोसा रखिए. जब ट्रायल पूरा हो चुका है, तो हमें क्यों दखल देना चाहिए. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा और वह हाईकोर्ट के आदेशों से प्रभावित नहीं होगा.

क्या है पूरा मामला?
यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. आरोप है कि अब्दुल्ला आज़म ने पासपोर्ट बनवाने के लिए जाली दस्तावेज़ों में अपनी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज कराई, जबकि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा चल रहा है. 9 सितंबर 2021 को ही उनके खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं. 

गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म और आज़म खान की एक अन्य याचिका भी खारिज की थी, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और पैन कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. 

और पढ़ें:  राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार, बोले-बिहार में बनेगी एकतरफा भाजपा गठबंधन की सरकार!

TAGS

Abdullah Azam KhanRampur NewsSupreme Court

Trending news

Varanasi News
बनारस तैयार,स्टेशन सजा दुल्हन की तरह,पीएम मोदी का कल से दो दिवसीय दौरा
Abdullah Azam Khan
सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ा झटका! फर्जी दस्तावेज मामले में याचिका खारिज
Kumbh 2027
संत समाज ने दी CM धामी को ‘देवभूमि के धर्म-संरक्षक’ की उपाधि, जानें क्या बोले दिग्गज
Barabanki News
बाराबंकी में बड़ा हादसा टला! चलती ट्रेन में धुआं उठने से यात्रियों में मचा हड़कंप
Lucknow news
फेक डिग्री माफियाओं पर ईडी का शिकंजा! मोनाड यूनिवर्सिटी समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी
bijnor news
किसान की बेरहमी से हत्या, सगे भतीजे और उसकी पत्नी पर लगे संगीन आरोप
thieves could not break the lock
Mau News: 1 घंटे तक रॉड, हथौड़ा, सब आजमा लिया..लेकिन ताला नहीं टूटा, थक कर भागा चोर!
baghpat news
शादी की तो फोटो वायरल कर दूंगा…प्रेमिका को प्रेमी ने दी फिल्मी अंदाज में धमकी
meerut saurabh murder case
अब मेरठ छोड़ेगा मुस्कान का परिवार? मां-बाप का बिजनेस भी तबाह;मकान पर बिकाऊ का पोस्टर
PM meets Team India
भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने PM मोदी को बताया सक्सेस का 'फॉर्मूला'