सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ा झटका! फर्जी दस्तावेज मामले में याचिका खारिज

Abdullah Azam Khan: सपा पार्टी नेता आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है.

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है, तो इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देना उचित नहीं होगा. जस्टिस सुंदरेश ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की ट्रायल कोर्ट पर भरोसा रखिए. जब ट्रायल पूरा हो चुका है, तो हमें क्यों दखल देना चाहिए. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा और वह हाईकोर्ट के आदेशों से प्रभावित नहीं होगा.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. आरोप है कि अब्दुल्ला आज़म ने पासपोर्ट बनवाने के लिए जाली दस्तावेज़ों में अपनी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज कराई, जबकि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है.

इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा चल रहा है. 9 सितंबर 2021 को ही उनके खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म और आज़म खान की एक अन्य याचिका भी खारिज की थी, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र और पैन कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.

