यूपी DIG को देना होगा वॉइस सैंपल, सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों पर टिप्पणी वाले मामले में दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

Bijnor News/राजवीर चौधरी: सुप्रीम कोर्ट ने बिजनौर के तत्कालीन एसपी और बस्ती मंडल के डीआईजी संजीव त्यागी को आवाज का नमूना देने के आदेश दिए हैं. दरअसल बिजनौर में तैनाती के वक्त संजीव की विवादित निर्देश वाली एक ऑडियो वायरल हुई थी. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.

न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने निर्देश दिया कि आईपीएस संजीव त्यागी की आवाज का नमूना हैदराबाद स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लिया जाएगा. परीक्षण प्रयोगशाला के निदेशक की निगरानी में किया जाएगा. जिसकी रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी. बता दें कि अदालत ने इस मामले में देहरादून निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया है.

बिजनौर में एसपी रहे हैं संजीव त्यागी, विवादित ऑडियो का मामला

इस्लामुद्दीन अंसारी ने मार्च 2020 में उक्त ऑडियो क्लिप बिजनौर एसपी संजीव त्यागी के वाट्सप पर भेजकर पूछा था कि क्या यह आवाज आपकी है. जिसके बाद बिजनौर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस्लामुद्दीन अंसारी को भी आरोपी बना दिया गया था.

इस्लामुद्दीन अंसारी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक गए थे मगर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन एसपी की आवाज का नमूना लेने का निर्देश दिया है.

कब का है ये मामला?

2 दरअसल बिजनौर जिले मे साल 2020 मे CAA और NRC को लेकर नहटोर, बिजनौर, धामपुर सहित कई नगरों मे दंगा हो गया था जिसको कंट्रोल करने के दौरान तत्कालीन बिजनौर एसपी संजीव त्यागी ने जिले भर की पुलिस को वायरलेस सेट के माध्य्म से एक सन्देश दिया था जिसकी ऑडियो पुलिस विभाग द्वारा ही वायरल की गयी थी. उस ऑडियो को देहरादून निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी ने एसपी के वाट्सप पर भेजकर पूछा था कि ये आवाज आपकी है क्या उसके बाद पुलिस ने कई लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.