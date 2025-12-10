Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3035868
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

यूपी DIG को देना होगा वॉइस सैंपल, सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों पर टिप्पणी वाले मामले में दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

Bijnor News: सुप्रीम कोर्ट ने बिजनौर के तत्कालीन एसपी और वर्तमान में बस्ती मंडल के डीआईजी को विवादित ऑडियो क्लिप की जांच के लिए आवाज का नमूना देने का आदेश दिया है. ये वही ऑडियो है जो वर्ष 2020 में CAA–NRC हिंसा के दौरान वायरलेस सेट पर दिए गए कथित निर्देशों को लेकर तेजी से वायरल हुई थी

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dig Sanjeev Tyagi
Dig Sanjeev Tyagi

Bijnor News/राजवीर चौधरी: सुप्रीम कोर्ट ने बिजनौर के तत्कालीन एसपी और बस्ती मंडल के डीआईजी संजीव त्यागी को आवाज का नमूना देने के आदेश दिए हैं. दरअसल बिजनौर में तैनाती के वक्त संजीव की विवादित निर्देश वाली एक ऑडियो वायरल हुई थी. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.

न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने निर्देश दिया कि आईपीएस संजीव त्यागी की आवाज का नमूना हैदराबाद स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लिया जाएगा. परीक्षण प्रयोगशाला के निदेशक की निगरानी में किया जाएगा. जिसकी रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी. बता दें कि अदालत ने इस मामले में देहरादून निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया है.

बिजनौर में एसपी रहे हैं संजीव त्यागी, विवादित ऑडियो का मामला
इस्लामुद्दीन अंसारी ने मार्च 2020 में उक्त ऑडियो क्लिप बिजनौर एसपी संजीव त्यागी के वाट्सप पर भेजकर पूछा था कि क्या यह आवाज आपकी है. जिसके बाद बिजनौर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस्लामुद्दीन अंसारी को भी आरोपी बना दिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामुद्दीन अंसारी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक गए थे मगर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन एसपी की आवाज का नमूना लेने का निर्देश दिया है.

कब का है ये मामला?
2 दरअसल बिजनौर जिले मे साल 2020 मे CAA और NRC को लेकर नहटोर, बिजनौर, धामपुर सहित कई नगरों मे दंगा हो गया था जिसको कंट्रोल करने के दौरान तत्कालीन बिजनौर एसपी संजीव त्यागी ने जिले भर की पुलिस को वायरलेस सेट के माध्य्म से एक सन्देश दिया था जिसकी ऑडियो पुलिस विभाग द्वारा ही वायरल की गयी थी. उस ऑडियो को देहरादून निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी ने एसपी के वाट्सप पर भेजकर पूछा था कि ये आवाज आपकी है क्या उसके बाद पुलिस ने कई लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

TAGS

bijnor news

Trending news

Nainital News
नैनीताल के स्कूल में भीषण आग, प्रिंसिपल और बच्चों ने बचाई अपनी जान,लपटे देख सहमे लोग
Aniruddhacharya Maharaj
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य फिर विवादों में घिरे! महिलाओं पर बयान से मचा बवाल
Amroha News
मां–बाप के बीच सो रहे मासूम की बुझ गई सांस… अस्पताल पहुंचे ही हुआ दोनों में विवाद!
brother nose bitten
कानपुर में रिश्ते शर्मसार! देवर ने भाभी को छेड़ा, बचाने आया पति तो काट डाली नाक
bijnor news
नाबालिग से वादों का खेल… दुष्कर्म, धमकी और वायरल वीडियो की दहशत!
UPSSSC PET Result 2025 Revised
आ गया यूपी पीईटी 2025 का रिवाइज्ड रिजल्ट, जानें कैसे चेक कर सकते हैं संशोधित नतीजे?
ghazipur news
फेसबुक फ्रेंड से कोर्ट मैरिज... फिर विधवा मां 'आमरीन' से 2 करोड़ की ठगी!
Haldwani news
हल्द्वानी में हाई अलर्ट, बनभूलपुरा पर SC का फैसला आज, 50 हजार लोगों के भविष्य असर
Mathura News
मथुरा में सनसनी! फर्जी एनकाउंटर और अपहरण के आरोप में 15 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश
Lucknow news
लखनऊ की सिंगर कनिका कपूर से शर्मनाक हरकत, स्टेज पर चढ़ गोद में उठाने लगा ये लड़का