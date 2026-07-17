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अमरोहा में निलंबित सिपाही की शर्मनाक करतूत, खंडहर में नाबालिग लड़के से कुकर्म, वीडियो देख पुलिस भी हैरान!

Amroha Crime News: अमरोहा में आदमपुर थाने से निलंबित चल रहे सिपाही अनुराग तोमर पर एक नाबालिग लड़के के साथ कथित यौन शोषण का आरोप लगा है. इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 17, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:17 AM IST
अमरोहा में निलंबित सिपाही की शर्मनाक करतूत, खंडहर में नाबालिग लड़के से कुकर्म, वीडियो देख पुलिस भी हैरान!
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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