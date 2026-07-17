अमरोहा में निलंबित सिपाही की शर्मनाक करतूत, खंडहर में नाबालिग लड़के से कुकर्म, वीडियो देख पुलिस भी हैरान!

वीडियो में किशोर के अलावा एक और बच्चा दिखा

पहले आरोपी रहरा थाना और सीओ पेशी में भी कार्यरत रहा है. मौजूदा वक्त में उसकी पत्नी भी रहरा थाने में ही महिला सिपाही के पद पर तैनात है. एसपी के निर्देश पर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. किशोर के साथ दुष्कर्म का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें किशोर के अलावा एक बच्चा और दिखाई दे रहा है. जिसकी उम्र करीब सात से आठ साल है. वह बच्चा अलग खड़ा हुआ देख रहा है. पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं अन्य किसी बच्चे के साथ भी ऐसा अपराध तो नहीं हुआ.