अमरोहा में निलंबित सिपाही की शर्मनाक करतूत, खंडहर में नाबालिग लड़के से कुकर्म, वीडियो देख पुलिस भी हैरान!

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Amroha Crime News/ विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आदमपुर थाने से निलंबित चल रहे सिपाही अनुराग तोमर पर एक नाबालिग लड़के के साथ कथित यौन शोषण का आरोप लगा है. घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.
पीड़ित की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
यह मामला कई दिन पुराना बताया जा रहा है. इस मामले में पीड़ित की मां की तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है. जबकि, आरोपी से पूछताछ जारी है. अनुराग तोमर बागपत जिले के बड़ौत क्षेत्र के गांव शाहपुर बड़ोली का निवासी बताया गया है. आरोपी वर्ष 2015 बैच का सिपाही है. वह लंबे समय से बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की वजह से पहले ही निलंबित किया जा चुका था.
वीडियो में किशोर के अलावा एक और बच्चा दिखा
पहले आरोपी रहरा थाना और सीओ पेशी में भी कार्यरत रहा है. मौजूदा वक्त में उसकी पत्नी भी रहरा थाने में ही महिला सिपाही के पद पर तैनात है. एसपी के निर्देश पर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. किशोर के साथ दुष्कर्म का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें किशोर के अलावा एक बच्चा और दिखाई दे रहा है. जिसकी उम्र करीब सात से आठ साल है. वह बच्चा अलग खड़ा हुआ देख रहा है. पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं अन्य किसी बच्चे के साथ भी ऐसा अपराध तो नहीं हुआ.
आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ
इस मामले को लेकर सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि गुरुवार को पीड़ित किशोर की मां ने रहरा थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी. पीड़िता का आरोप है कि करीब 20 दिन पहले आरोपी सिपाही उनके बेटे को ब्लॉक के पास स्थित एक खंडहरनुमा जगह पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. शिकायत के साथ ही मां ने पुलिस को घटना का वीडियो भी दिखाया. साक्ष्य सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.