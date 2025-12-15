मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा ! बेकाबू थार ने 5 साल की बच्ची को रौंदा

मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : यूपी के मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में एक थार गाड़ी ने घर के सामने खड़ी 5 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिसकी मोके पर ही मौत हो गई, गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ करते हुए काफी देर तक हंगामा किया, कार के सामने की तरफ भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष लिखा हुआ था, पुलिस ने कार सवार तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना रविवार शाम की है जहां थाना कांठ कस्बे के घोसी पूरा में उस समय घटी जब मिस्ठी नाम की 5 वर्षीय बच्ची को तेज रफ्तार कार ने उसके घर के सामने ही बेरहमी से कुचल दिया, थार की रफ्तार इतनी तेज थी की बच्ची ने घटनास्थल पर ही एकदम ही दम तोड़ दिया, मोके पर परिजनों के साथ-साथ आसपास के लोगो की भीड़ भी जमा हो गयी और गुस्साई भीड़ ने थार में तोड़फोड़ करते हुए आरोपियों की पिटाई तक कर डाली, दरअसल कार भीम आर्मी -आजाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष की बताई जा रही है

सूचना के बाद पुलिस घटना स्थल पर

सूचना मिलने ही थाना पुलिस भी मोके पर पहुंच गयी और गाड़ी को कब्जे में लेकर बच्ची के शव कों पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, परिजनों ने कार चालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है और जब पुलिस ने कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया तो कहीं जाकर ग्रामीण और परिजन शांत हुए,घटना के सम्बंध मे जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया की 3 नामजद लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, आरोपियों की कार और कार सवार आरोपियों कों कब्जे मे ले लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

पुलिस के आने पर लोग हुए शांत

पुलिस को देख भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हो गई. पुलिस उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी लेकिन लोग उन्हें नहीं छोड़ रहे थे. इसको लेकर लोगों की पुलिस ने नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया. उसके बाद भीड़ शांत हुई. तब जाकर पुलिस तीनों आरोपियों को बाहर निकाल पाई. पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई.

