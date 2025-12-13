सुनो भोलू शादी तो कर ली, अब जिस दिन मिला उस दिन हिसाब होगा....दूल्हे को धमकी से दहशत में परिवार

राजवीर चौधरी /बिजनौर: यूपी के बिजनौर के ढेला अहीर गांव में शादी से ठीक पहले एक ऐसा डराने वाला मोड़ आया जिसने पूरे परिवार को भय में डाल दिया. हालांकि शादी तो हो गई, लेकिन फिर दूसरा धमकी भरा खत भी मिला, जिसमें दूल्हे को जान से मारने की बात कही गई. इस लेख में जानते हैं कि पूरी घटना क्या है.

क्या है पूरा मामला

बिजनौर जिले के नूरपुर थाना इलाके के ढेला अहीर गांव के रहने वाले भोलू की शादी 10 दिसंबर को होने वाली थी. शादी से महज चंद घंटों पहले ही भोलू के घर के बाहर एक धमकी भरा पत्र परिवार को मिला जिसमें शादी न करने की धमकी दी गयी थी. भोलू के परिजनों मे हडकंप मच गया उसके बाद भोलू के पिता नरेश कुमार ने नूरपुर थाने को सूचना दी. सूचना के बाद पुलिस की देखरेख मे भोलू की शादी सम्पन्न हुई.

भोलू की शादी हो जाने के अगले दिन भी एक धमकी भरा पत्र घर के बाहर पड़ा मिला जिसके चलते दूल्हे भोलू के परिवार मे दहशत का माहौल बना हुआ है. फिलहाल भोलू की शादी तो हो गयी लेकिन भोलू ख़ौफ़ के साये मे जीने को मजबूर है. उधर पुलिस ने शिकायत मिलते ही FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश मे जुट गयी है.

पहले पत्र में लिखा—

“बरात लेकर आए तो वापस दूल्हे की लाश जाएगी।”शादी से कुछ घंटे पहले घर के बाहर अज्ञात शख्स ने फेंका धमकी-पत्र. परिवार खुशी से दहशत में बदला, माहौल में तनाव फैल गया. दूल्हे के पिता नरेश कुमार ने नूरपुर पुलिस को फौरन शिकायत दी. ।8 दिसंबर की शाम 7:30 बजे घर के बाहर धमकी और गाली-गलौज से भरा पत्र मिला. पुलिस ने शादी वाले दिन गांव में पुलिसकर्मियों को सुरक्षा हेतु तैनात किया. पुलिस सुरक्षा में भोलू की बारात निकली और शादी संपन्न हुई. एफआईआर दर्ज हो गई है. पुलिस सीसीटीवी से आरोपी की तलाश में जुटी है.

शादी के बाद भी घर के बाहर दूसरा धमकी-पत्र

दूसरे पत्र में खुली चेतावनी लिखी— “एक दिन मिल गया तो घर में घुसकर मारेंगे।”लगातार मिल रही धमकियों से पूरा परिवार अब भी दहशत में जीने को मजबूर है.

