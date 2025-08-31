Amroha News: गंगा में समाए तीन सगे भाई, पांच दिन बाद भी लापता, खोजबीन में जुटी NDRF की टीम

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक परिवार पोते का मुंडन संस्कार कराने परिजनों संग गंगा घाट पहुंचे थे. लेकिन खुशियों का माहौल मातम में बदल गया जब उनके तीनों बेटे गंगा स्नान के दौरान डूब गए. ये घटना बीते बुधवार दोपहर की बताई जा रही है.

कहां का है मामला?

गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम की बताई जा रही है. नगर के मोहल्ला दानिश मंदान निवासी रामपाल अपने पोते का मुंडन संस्कार कराने परिजनों संग गंगा घाट पहुंचे थे.बताया जा रहा है कि ओमकार (25), बंटी (23) और अनुज (18) गंगा में नहाने उतरे और फिर वापस नहीं लौटे.

घटना की सूचना मिलते ही सीओ धनोरा, गजरौला थाना प्रभारी मनोज कुमार व राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, पीएसी जवानों की मौजूदगी में लगातार 5 दिन से सर्च अभियान चला रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला. घाट पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

गंगा किनारे पिछले पांच दिनों से अपनों का इंतजार करती आंखें सूनी हो गई हैं. स्थानीय लोगों की भीड़ गमगीन माहौल में परिजनों को ढांढस बंधा रही है . गोताखोरों, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं. हालांकि समय बीतने के साथ परिजनों की उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं.

