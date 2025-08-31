Amroha News: गंगा में समाए तीन सगे भाई, पांच दिन बाद भी लापता, खोजबीन में जुटी NDRF की टीम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2903485
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Amroha News: गंगा में समाए तीन सगे भाई, पांच दिन बाद भी लापता, खोजबीन में जुटी NDRF की टीम

Amroha News: अमरोहा में मुंडन संस्कार के बाद नहाने गए तीन सगे भाई गंगा की लहरों में समा गए. घटना के पांच दिन बाद भी उनका पता नहीं चल सका है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, पीएसी जवानों की मौजूदगी में लगातार सर्च अभियान चला रही हैं.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amroha News
Amroha News

Amroha News/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक परिवार पोते का मुंडन संस्कार कराने परिजनों संग गंगा घाट पहुंचे थे. लेकिन खुशियों का माहौल मातम में बदल गया जब उनके तीनों बेटे गंगा स्नान के दौरान डूब गए. ये घटना  बीते बुधवार दोपहर की बताई जा रही है. 

कहां का है मामला?
गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम की बताई जा रही है. नगर के मोहल्ला दानिश मंदान निवासी रामपाल अपने पोते का मुंडन संस्कार कराने परिजनों संग गंगा घाट पहुंचे थे.बताया जा रहा है कि ओमकार (25), बंटी (23) और अनुज (18) गंगा में नहाने उतरे और फिर वापस नहीं लौटे. 

घटना की सूचना मिलते ही सीओ धनोरा, गजरौला थाना प्रभारी मनोज कुमार व राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, पीएसी जवानों की मौजूदगी में लगातार 5 दिन से सर्च अभियान चला रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला. घाट पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गंगा किनारे पिछले पांच दिनों से अपनों का इंतजार करती आंखें सूनी हो गई हैं. स्थानीय लोगों की भीड़ गमगीन माहौल में परिजनों को ढांढस बंधा रही है . गोताखोरों, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं. हालांकि समय बीतने के साथ परिजनों की उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं.

और पढे़ं: लखनऊ के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट, एक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

 ‘होली खेले मसाने पे’... गणपति पंडाल में घुसा सांड,  फिर जो हुआ वीडियो देख कांप उठे लोग!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Amroha News

Trending news

IPS transfer in up
यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 8 IPS अफसर बदले गए, जानें कौन बने नोएडा के DCP?
Lucknow news
लखनऊ के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट, एक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप
Farrukhabad news
‘होली खेले मसाने पे’... गणपति पंडाल में घुसा सांड, फिर जो हुआ...
UP Road Accident
यूपी के हमीरपुर में अलग-अलग सड़क हादसे में तीन की मौत, फतेहपुर में दो ने गंवाई जान
leather products industry
यूपी के ये जिले हैं एशिया के सबसे बड़े लेदर सैडलरी हब, मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट
UP News
डेमोग्राफी बदलाव पर षड़यंत्र, संभल के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में बड़ा 'खेल'
UP Politics
UP Politics:शिक्षक-स्नातक MLC चुनाव पर मंथन, चुनाव के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति
Aligarh Rain
Aligarh Weather: ​अलीगढ़ समेत यूपी के इन जिलों में 3 दिनों तक मानसून क्लाइमैक्स, जमक
Meerut News
अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश,पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी,स्वाट टीम को मिली ये चीज
Radha Rani janmotsav 2025
सुंदर सजा राधा रानी का दरबार, दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, दुल्हन जैसे सजे मंदिर
;