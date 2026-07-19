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अमरोहा में ओवरटेक करते समय दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की मौत

Amroha Road Accident: अमरोहा में चांदपुर मार्ग पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में बाइक सवार युवकों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 19, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:22 PM IST
अमरोहा में ओवरटेक करते समय दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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