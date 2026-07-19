अमरोहा में ओवरटेक करते समय दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की मौत

ओवरटेक करते समय हुआ हादसा

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार युवक ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन से बचने की कोशिश में उनकी बाइक डीसीएम से टकरा गई, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान 23 वर्षीय कासिम, 35 वर्षीय सरफराज उर्फ छोटू 25 वर्षीय शारिक के रूप में हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम को भेजकर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है. घर वालों को सूचना दे दी गई है.