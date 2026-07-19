अमरोहा में ओवरटेक करते समय दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की मौत

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Amroha Road Accident: अमरोहा जनपद के बछरायूं थाना क्षेत्र में चांदपुर मार्ग पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. इसमें डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई. मृतकों की पहचान 23 वर्षीय कासिम, 35 वर्षीय सरफराज उर्फ छोटू 25 वर्षीय शारिक के रूप में हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम को भेज दिया है.
बाइक सवार तीन की मौत
अमरोहा जनपद के बछरायूं थाना क्षेत्र में चांदपुर मार्ग पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदक पार करते हुए खेत में जा घुसी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
ओवरटेक करते समय हुआ हादसा
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार युवक ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन से बचने की कोशिश में उनकी बाइक डीसीएम से टकरा गई, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान 23 वर्षीय कासिम, 35 वर्षीय सरफराज उर्फ छोटू 25 वर्षीय शारिक के रूप में हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम को भेजकर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है. घर वालों को सूचना दे दी गई है.