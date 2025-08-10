Bijnor News: बिजनौर में दुखद हादसा, कुंए में उतरे तीन युवकों की दम घुटने से मौत, दो सगे भाई शामिल

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर कुंए में उतरे दो सगे भाईयों समेत तीन युवकों की दम घुटने से मौत हो गई. इस घटना से उनके परिजनों में कोहराम मच गया. घटना से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ.

कहां का है घटना?

घटना शिवाला कलां थाना क्षेत्र के गांव सरकथल की है. जहां पर दोपहर के समय करीब ग्यारह बजे गांव निवासी युवक छत्रपाल सिंह कुएं में मोटर देखने उतरा था. इसी बीच वहीं बेहोश हो गया. इस दौरान वहां मौजूद कशिश व उसका सगा भाई हिमांशु छत्रपाल को बचाने के लिए l कुंए में घुसे तो वह भी बेहोश हो गए.

वहां मौजूद अन्य युवक चेतन ने शोर मचाया. जिसे सुनकर मौके पर लोग एकत्रित हो गए. उन्होंने रस्सी बांधकर तीनों को कुंए से बाहर निकाला. जिसके बाद परिजन व ग्रामीण तीनों को उपचार के लिए सीएचसी ले गए. जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. इसमें दो भाइयों समेत तीन युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

