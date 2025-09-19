Bsc नर्सिंग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप

Moradabad News: बीएससी नर्सिंग की छात्रा गुरुवार दोपहर पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट की तीसरी मंजिल की छत से छलांग लगा दी. छात्रा को टीएमयू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा ने सुसाइड कर लिया. बताया गया कि बीएससी नर्सिंग की छात्रा गुरुवार दोपहर पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट की तीसरी मंजिल की छत से छलांग लगा दी. छात्रा को टीएमयू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद हड़कंप मच गया. इससे पहले भी टीएमयू यूनिवर्सिटी से सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पेपर देने के बाद छात्रा ने लगा दी छलांग
जानकारी के मुताबिक, संभल की रहने वाली दीक्षा टीएमयू के नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की तृतीय वर्ष की छात्रा थी. इन दिनों बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं चल रही थीं. गुरुवार दोपहर लगभग ढाई बजे वह परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी. इसी दौरान उसने अचानक तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. दीक्षा के कूदने की चीख सुनकर छात्र-छात्राएं मौके पर पहुंच गए. दीक्षा को अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई.
सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू
घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है. साथ ही टीएमयू प्रशासन और अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दीक्षा के इस कदम के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है. घर वालों को घटना की जानकारी दे दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
पहले भी सुसाइड के मामले आ चुके हैं
बता दें कि यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी टीएमयू परिसर की बिल्डिंग से छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं. पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर घटना की विस्तृत जांच कर रहा है. ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके. छात्रा के साथ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से पूछताछ की जा रही है. टीएमयू के डीन स्टूडेंट वॉलफेयर एमपी सिंह ने छात्रा की मौत की पुष्टि की है.
