Bsc नर्सिंग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2927891
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Bsc नर्सिंग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप

Moradabad News:  बीएससी नर्सिंग की छात्रा गुरुवार दोपहर पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट की तीसरी मंजिल की छत से छलांग लगा दी. छात्रा को टीएमयू अस्‍पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्‍सकों ने मृत घोषित कर दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Moradabad TMU University
Moradabad TMU University

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा ने सुसाइड कर लिया. बताया गया कि बीएससी नर्सिंग की छात्रा गुरुवार दोपहर पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट की तीसरी मंजिल की छत से छलांग लगा दी. छात्रा को टीएमयू अस्‍पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्‍सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद हड़कंप मच गया. इससे पहले भी टीएमयू यूनिवर्सिटी से सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

पेपर देने के बाद छात्रा ने लगा दी छलांग 
जानकारी के मुताबिक, संभल की रहने वाली दीक्षा टीएमयू के नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की तृतीय वर्ष की छात्रा थी. इन दिनों बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं चल रही थीं. गुरुवार दोपहर लगभग ढाई बजे वह परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी. इसी दौरान उसने अचानक तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. दीक्षा के कूदने की चीख सुनकर छात्र-छात्राएं मौके पर पहुंच गए. दीक्षा को अस्‍पताल ले जाया गया. जहां उसकी मौत हो गई. 

सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू 
घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है. साथ ही टीएमयू प्रशासन और अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दीक्षा के इस कदम के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है. घर वालों को घटना की जानकारी दे दी गई है. शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी सुसाइड के मामले आ चुके हैं 
बता दें कि यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी टीएमयू परिसर की बिल्डिंग से छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं. पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर घटना की विस्तृत जांच कर रहा है. ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके. छात्रा के साथ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से पूछताछ की जा रही है. टीएमयू के डीन स्टूडेंट वॉलफेयर एमपी सिंह ने छात्रा की मौत की पुष्टि की है. 

यह भी पढ़ें : मुरादाबाद-संभल और बरेली में बदलेगा मौसम का मिजाज, उमस और गर्मी से मिलेगी राहत

यह भी पढ़ें :  सुनो! बारात लेकर तुरंत लौट जाओ... दुल्हन के भाई ने दूल्हे को जमकर फटकार लगाई, दहाड़ सुनकर कांप उठे बाराती

TAGS

Moradabad news

Trending news

Moradabad news
Bsc नर्सिंग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, मुरादाबाद की TMU में मचा हड़कंप
Barabanki News
बाराबंकी में म‍िला 'खजाना', लोधेश्वर महादेव धाम में खुदाई में म‍िले सिक्‍के
kaushambi news
कौशांबी में आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत, एक बच्‍ची भी चपेट में आई
up govt news
OBC समुदाय के विकास के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, कन्या विवाह के लिए देगी 60 हजार
UP IAS Transfer List
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट
Varanasi News
BHU में प्रोफेसर पर जानलेवा हमले में बड़ा एक्‍शन, पूर्व विभागाध्यक्ष पर गिरी गाज
kanpur latest news
पराली से बनेगा पैसा! IIT कानपुर का कमाल, प्रदूषण घटेगा, किसानों का लाभ बढ़ेगा
Om Prakash Rajbhar
सियासत में कौन हैं इलेक्‍ट्रॉन, प्रोट्रॉन और न्‍यूट्रॉन?...OP राजभर का राहुल को जवाब
Meerut latest news
मेरठ में साम्प्रदायिक टकराव के बाद एक्शन में प्रशासन, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
Meerut latest news
दिल्ली के पास यूपी में बस 8 लाख रुपये में घर! मेरठ में निकली 1200 फ्लैट्स की स्कीम
;