Amroha News: डीएम निधि गुप्ता वत्स बनीं खरीदार, ट्रेड फेयर में बच्चों संग खरीदे स्वदेशी सामान, लोगों को दिया ये संदेश

Amroha News: अमरोहा में आयोजित स्वदेशी ट्रेड फेयर अपने अंतिम चरण में है. ऐसे में यहां एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स अपने बच्चों के साथ आम नागरिक की तरह पहुंचीं और उन्होंने दुकानदारों से स्वदेशी सामान की खरीदारी की. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:58 PM IST
Amroha News
Amroha News

Amroha News/विनीत अग्रवाल: अमरोहा में आयोजित स्वदेशी ट्रेड फेयर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स अपने बच्चों के साथ आम नागरिक की तरह पहुंचीं. उन्होंने दुकानदारों से स्वदेशी सामान की खरीदारी की. इसके साथ ही उन्होंने अमरोहा वासियों को देशी उत्पाद अपनाने का संदेश दिया.

लोगों से डीएम की अपील
स्वदेशी मेले से डीएम ने दीपावली की तैयारियों के लिए मिट्टी के सुंदर दीये खरीदे और स्थानीय कारीगरों की मेहनत की सराहना की. उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीद न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी प्रोत्साहन देती है. जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील की है कि इस दीपावली पर मिट्टी से बने दीयों से घरों को रोशन करें और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें.

लोगों को खूब भा रहे स्वदेशी उत्पाद
जानकारी के मुताबिक, पिछले 10 दिनों से स्वदेशी ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है. इस मेले में हर रोज अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है. यहां हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है. मेले में हर रोज भीड़ उमड़ रही है. इस ट्रेड फेयर के स्वदेशी उत्पाद लोगों को खूब भा रहे हैं.

इतना ही नहीं इस मेले में न सिर्फ खानेपीने की चीजों के स्टॉल लगे हैं, बल्कि बच्चों के मनोरंजन के साधन भी मौजूद है. जबकि, स्वदेशी ट्रेड फेयर में स्वयं सहायता समूह, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा, हैंडलूम, एफपीओ ओडीओपी के उत्पाद के स्टॉल भी लगाए गए हैं.

swadesh trade fairdiwali 2025DM Nidhi Gupta VatsaAmroha News

