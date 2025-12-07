दर्दनाक! गले में अटक गई 'टॉफी'....बिजनौर में ढाई साल के मासूम की तड़प-तड़पकर मौत

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर क्षेत्र के गांव चक गोवर्धन में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक छोटी सी टॉफी ने ढाई साल के बच्चे की जान ले ली.
राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक ढाई साल के बच्चे की गले में टॉफी फंसने से मौत हो गई. बच्चे का नाम सैफे था और वह टॉफी खाते समय उसका गला चोक हो गया. परिजन उसे सीएचसी नहटौर ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
टॉफी गले में अटकी, मासूम की मौत
जानकारी के मुताबिक ये दर्दनाक हादसा नहटौर थाना क्षेत्र के गांव चक गोवर्धन में हुआ. इस गांव के रहने वाले शमशाद अहमद के ढाई साल के बेटा सैफे ने टॉफी खा ली. उसी दौरान, अचानक से टॉफी बच्चे के गले में फंस गई जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी. खबरों की मानें तो, टॉफी गले में फंसने की वजह से उसका दम घुटने लगा था और वो बेहोश हो गया था. आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर चिकित्सकों ने ढाई वर्षीय बच्चे सैफ को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन उसे धामपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, वहां भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी. सांस की नली में टॉफी अटकने से मासूम बच्चे की मौत हो गई. मासूम बच्चे की मौत के बाद इस घटना से पूरे परिवार में शोक का माहौल है.
पिता लगाते हैं फेरी
मृतक बच्चे के पिता शमशाद अहमद जगह-जगह जाकर फेरी लगाकर दाल बेचने का काम करते हैं. कुछ समय पहले ही परिवार गोहावार से चक गोवर्धन आकर बसा था. अचानक हुई इस त्रासदी ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है और हर किसी की आंख नम है.
नोट-आप जब भी छोटे बच्चों को सख्त टॉफी, च्यूइंग गम, मूंगफली, पॉपकॉर्न, अंगूर या ऐसी ही कोई भी चीज दें तो बिना निगरानी के नहीं दें. बताया कि ऐसे पदार्थ गले में फंसने पर सांस नली ब्लॉक हो जाती है, जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है.
