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मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और डीसीएम में टक्कर, दो दर्जन लोग घायल

यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया. सोनकपुर थाना क्षेत्र के पास आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया. वहीं, पीछे से आ रही डीसीएम ट्रक से टकरा गई. भीषण सड़क हादसे में डीसीएम सवार दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 31, 2026, 08:10 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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Moradabad Accident: यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया. सोनकपुर थाना क्षेत्र के पास आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया. वहीं, पीछे से आ रही डीसीएम ट्रक से टकरा गई. भीषण सड़क हादसे में डीसीएम सवार दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी बिलारी में भर्ती कराया है. वहीं, ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया. बताया गया कि सभी डीसीएम सवार लोग संभल के गुमशानी गांव से दफन में शामिल होकर वापस बिलारी घर जा रहे थे. 

एनआईए अफसर की भी हो गई थी मौत 
बता दें कि मुरादाबाद में शुक्रवार रात को भी भीषण सड़क हादसा हो गया था. कटघर क्षेत्र में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी अपनी महिला मित्र के साथ बाइक से जा रहे थे. कल्याणपुर अंडरपास के पास तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आने से डिप्टी एसपी और उनकी महिला मित्र गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने डिप्टी एसपी को मृत घोषित कर दिया. 

दो पुलिसकर्मी भी बच गए थे 
वहीं, पीछे से आ रहे कार सवार उत्तराखंड के दो पुलिसकर्मी बाल—बाल बच गए थे. हादसे के बाद डिप्टी एसपी की महिला मित्र ने ही घर वालों को सड़क हादसे की जानकारी दी थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि मृतक डिप्टी एसपी मूल रूप से पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे और वर्तमान में दिल्ली में NIA में डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत थे. पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया. 

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