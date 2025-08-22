Bijnor News: रेलवे ट्रैक पार करते हुए 'मौत' से टक्कर, तड़प-तड़प कर एक ही परिवार के दो किशोरों की मौत, खबर मिलते ही मोहल्ले में मचा कोहराम

Bijnor News/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बेहद दर्दनाक खबर आई है. जहां दो किशोर ट्रेन की चपेट में आकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए. दोनों ही अपने परिवारों के इकलौते वारिस थे. अब मां-बाप का सहारा छिन गया है और गांव की गलियों में सिर्फ मातम और सन्नाटा पसरा है.

कहां हुए ये घटना?

गुरुवार देर शाम धामपुर कस्बे के पास गांव मोहड़ा में एक चीख ने पूरे गांव को दहला दिया. रेलवे लाइन पार कर रहे 18 वर्षीय प्रिंस और 17 वर्षीय शिवम अचानक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए. दोनों लहूलुहान हालत में गिर पड़े. ग्रामीणों ने दौड़कर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं सके.

रक्षाबंधन पर घर आया

जैसे ही ये खबर गांव पहुंची. हर घर से चीख-पुकार की आवाजें आने लगीं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. दोनों ही परिवारों की आंखों का तारा. अब हमेशा के लिए चला गया. प्रिंस जम्मू में नौकरी करता था. इस बार रक्षाबंधन पर घर आया हुआ था और वापसी की तैयारी भी कर रहा था. लेकिन जाने से पहले ही मौत उसे अपने साथ ले गई.

वहीं शिवम अपने घर का इकलौता बेटा था. तीन साल पहले उसकी एक बहन का भी देहांत हो गया था. अब घर में सिर्फ दो बहनें और मां रह गई हैं. मां खुद विकलांग हैं. बेटे की लाश को देखकर वह बार-बार बेसुध हो जाती हैं. गांव वाले बताते हैं कि रेलवे ट्रैक बीचोंबीच आबादी से गुजरता है. रोज बच्चे और ग्रामीण इस ट्रैक को पार करते हैं. लेकिन कोई फाटक, कोई सुरक्षा इंतज़ाम नहीं. आए दिन जानवर और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं.

शुक्रवार को गमगीन माहौल में दोनों किशोरों की शव यात्रा निकली. पूरा गांव इस अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा. गलियों से गुजरते हुए हर कोई आंसू पोंछता नजर आया. शेरकोट बैराज पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया. चिताओं की लपटें उठीं तो गांव के आंसू और भी गहरे हो गए.

