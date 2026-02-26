Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

बिजनौर में दर्दनाक हादसा, रेलिंग तोड़ गंग नहर में गिरी कार, दो युवकों की मौत, चार घायल

Bijnor News:  बिजनौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां पर रेलिंग तोड़ क़ार गंग नहर में गिरने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए हैं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:29 PM IST
Bijnor Road Accident
Bijnor Road Accident

राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद से ऋषिकेश लौट रहे युवकों के लिए बुधवार की रात काल बनकर आई. शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं, जब उनकी बोलेरो कार गंगनहर पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी. हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

उत्तराखंड के ऋषिकेश के मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल निवासी छह युवक नजीबाबाद में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. देर रात करीब 1:15 बजे वे बोलेरो वाहन से वापस ऋषिकेश लौट रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी गंगनहर पुल पर पहुंची, अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया. तेज रफ्तार बोलेरो रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे गंगनहर में समा गई.

हादसे में 35 वर्षीय सतीश पुत्र चरण दास और 30 वर्षीय सचिन पुत्र सत्य की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. आसपास के लोगों ने तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही सीओ नितेश प्रताप सिंह और थाना प्रभारी राहुल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया. घायल 25 वर्षीय विशाल पुत्र कालीचरण, 28 वर्षीय मोहित पुत्र राजू, 35 वर्षीय विशाल पुत्र सुनील और 30 वर्षीय अंकित को पहले सीएचसी समीपुर ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने और संभवतः तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. शादी की खुशी से लौट रहे युवकों के साथ हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. 

