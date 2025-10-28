Advertisement
संभल की सच्चाई पर फिल्म बनाने की कोशिश की, तो बम से उड़ा दिया जाएगा...उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी

Threat to blow up amit jani with bomb: संभल दंगों पर फिल्म बनाए जाने के सिलसिले में संभल पहुंचे फिल्म प्रड्यूसर अमित जॉनी को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. फिल्म प्रोड्यूसर ने गृह मंत्रालय , यूपी पुलिस को धमकी की सूचना दी.

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:13 AM IST
Sambhal News
Sambhal News

संभल/सुनील सिंह: संभल दंगों का सच सामने लाने के लिए संभल फाइल फिल्म बनाने के एलान के बाद फिल्म के सिलसिले में संभल आ रहे फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी को शब्बीर नाम के शख्स ने संभल फाइल फिल्म बनाने पर बम से उड़ाने की धमकी दी है. अमित जानी फिल्म के सिलसिले में क्षेम नाथ तीर्थ स्थल बाल योगी से मुलाकात के लिए आये थे फिल्म प्रोड्यूसर अमित जॉनी ने गृह मंत्रालय और पुलिस को मामले की जानकारी देकर धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है. .बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स कश्मीर का बताया जा रहा है. फिल्म प्रोड्यूसर ने गृह मंत्रालय और यूपी पुलिस को मामले की जानकारी देकर धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है.

संभल के पौराणिक क्षेम नाथ तीर्थ स्थल आए थे अमित जानी
फिल्म बनाए जाने के सिलसिले में संभल के पौराणिक क्षेम नाथ तीर्थ स्थल के महंत वाल योगी दीना नाथ से मुलाकात के लिए पहुंचे फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने बताया के वह जब मुरादाबाद से संभल आ रहे थे, तभी उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को कश्मीर निवासी शब्बीर बताया और कहा कि अगर उन्होंने सम्भल की सच्चाई पर फिल्म बनाने की कोशिश की, तो उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा. उन्होंने गृहमंत्री, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है.

फिल्म जरूर बनाएंगे-अमित जानी
अमित जानी का कहना है कि वे किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं और फिल्म जरूर बनाएंगे. अमित जानी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे कश्मीर के शब्बीर नाम के व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी कि अगर मैंने सम्भल की हकीकत फिल्म बनाई, तो मुझे बम से उड़ा दिया जाएगा. मैंने इसकी शिकायत गृह मंत्रालय और पुलिस को दी है. देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं सच दिखाने से पीछे नहीं हटूंगा.

पुलिस ने शुरू की जांच
 फिलहाल संभल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. साइबर टीम कॉल डिटेल्स निकालने में जुटी है ताकि धमकी देने वाले की पहचान की जा सके। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है.  इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी रोष और चिंता का माहौल है.

