होटल में चल रही थी शराब पार्टी, फिर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की हुई मौत

अमरोहा/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र में एक शराब पार्टी के दौरान विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. गेराज में आयोजित पार्टी के दौरान अशोक उर्फ भूरा (आयु लगभग 30 वर्ष) और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ. इस विवाद के चलते अशोक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला

दरअसल यह घटना गांव रायपुर उकसी में हुई है. हत्या की घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सोमवार को जोया-अमरोहा मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया. उन्होंने पुलिस से हत्यारे की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. जाम के दौरान भारी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिससे क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया.

पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की तलाश

अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि मृतक अशोक और आरोपी के बीच पहले से ही चल रही रंजिश थी. परिजनों ने बताया कि इस मामले में अनुज और मनोज नामक दो भाई शामिल हैं, जो घटना के बाद से फरार हैं. पुलिस ने कहा कि उनकी तलाश जारी है और पूछताछ के बाद ही आगे की जांच पूरी की जाएगी.

जांच की दिशा

मौके पर सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा.हत्या की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह विवाद शराब पार्टी में हुई नोंक-झोंक और कहासुनी का नतीजा माना जा रहा है. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्यों को इकट्ठा किया है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है.

