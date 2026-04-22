10 वीं की छात्रा श्री सिंह बनी एक दिन की डीएम, 'जी मैडम' कहते दिनभर पीछे-पीछे घूमते रहे अधिकारी

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत एक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जोड़ना है.

छात्रा ने संभाली प्रशासनिक कमान

दरअसल, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में सेंट मैरी स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा श्री सिंह को एक दिन का डीएम बनाया गया. कलेक्ट्रेट पहुंचने पर छात्रा ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं.

जनसुनवाई में दिखी संवेदनशीलता

बता दें कि कार्यभार संभालने के बाद छात्रा श्री सिंह ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए. उनकी कार्यशैली में नेतृत्व, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का स्पष्ट समन्वय देखने को मिला.

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प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर

इस दौरान छात्रा ने प्रशासनिक बैठकों में भाग लिया और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा.अधिकारियों ने उन्हें अलग-अलग विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी, जिससे उन्हें शासन-प्रशासन की बारीकियों को जानने का अवसर मिला.

आत्मविश्वास में हुआ अभूतपूर्व इजाफा

एक दिन के इस अनुभव ने छात्रा के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने यह साबित किया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और अवसर मिलने पर वे नेतृत्व की भूमिका भी बखूबी निभा सकती हैं.

भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने की पहल

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि ‘मिशन शक्ति’ के तहत इस तरह की पहल का मकसद बालिकाओं को प्रेरित करना और उन्हें सशक्त बनाना है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न केवल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि भविष्य के सक्षम नेतृत्व को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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