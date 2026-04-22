Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3188479
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

10 वीं की छात्रा श्री सिंह बनी एक दिन की डीएम, 'जी मैडम' कहते दिनभर पीछे-पीछे घूमते रहे अधिकारी

 Rampur News: रामपुर से एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत एक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 वीं की छात्रा श्री सिंह बनी एक दिन की डीएम, 'जी मैडम' कहते दिनभर पीछे-पीछे घूमते रहे अधिकारी

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत एक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जोड़ना है.

छात्रा ने संभाली प्रशासनिक कमान
दरअसल, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में सेंट मैरी स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा श्री सिंह को एक दिन का डीएम बनाया गया. कलेक्ट्रेट पहुंचने पर छात्रा ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं.

जनसुनवाई में दिखी संवेदनशीलता
बता दें कि कार्यभार संभालने के बाद छात्रा श्री सिंह ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए. उनकी कार्यशैली में नेतृत्व, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का स्पष्ट समन्वय देखने को मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर
इस दौरान छात्रा ने प्रशासनिक बैठकों में भाग लिया और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा.अधिकारियों ने उन्हें अलग-अलग विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी, जिससे उन्हें शासन-प्रशासन की बारीकियों को जानने का अवसर मिला.

आत्मविश्वास में हुआ अभूतपूर्व इजाफा
एक दिन के इस अनुभव ने छात्रा के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने यह साबित किया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और अवसर मिलने पर वे नेतृत्व की भूमिका भी बखूबी निभा सकती हैं.

भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने की पहल
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि ‘मिशन शक्ति’ के तहत इस तरह की पहल का मकसद बालिकाओं को प्रेरित करना और उन्हें सशक्त बनाना है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न केवल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि भविष्य के सक्षम नेतृत्व को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

यह भी पढ़ें : 4 लाख कीमत, बादाम से महंगा दूध... सहारनपुर के शख्स ने खरीदी दुनिया की सबसे छोटी गाय, पीएम मोदी की भी दुलारी
 

आगरा में महिला बिल पर सियासी संग्राम: बेबीरानी मौर्य का विपक्ष पर तीखा प्रहार, भाजपा निकालेगी पदयात्रा
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Rampur News

Trending news

Agra News
पहले ही दिन सख्त तेवर में दिखें आगरा के नए डीएम, सुबह-सुबह ही जिला अस्पताल में छापा
Rampur News
10 वीं की छात्रा बनी एक दिन की DM, 'जी मैडम' कहते दिनभर पीछे-पीछे घूमते अधिकारी
Hardoi News
गंगा एक्सप्रेसवे का ऐतिहासिक तोहफा, 29 अप्रैल को पीएम मोदी का हरदोई दौरा
hathras news
'शादी रोक दो, बारात लेकर अभी लौट जाओ...'पुलिस की एंट्री से थम गई बारात
Agra News
आगरा में महिला बिल पर सियासी संग्राम: बेबीरानी मौर्य का विपक्ष पर तीखा प्रहार
aligarh latest news
खून से लथपथ भाजपा नेता के पिता का शव मिला, मौके से चाकू भी बरामद; इलाके में सनसनी
up board result 2026
ये है दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड, CBSE-ICSE भी इसके आगे बौने
Kushinagar News
रिश्तों का खेल, कानून बेबस... ‘पिता-प्रबंधक’ ने बेटी को दिलाई फर्जी नौकरी
jaunpur news
स्मार्ट मीटर या जनता पर बोझ? सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बिजली विभाग के खिलाफ विरोध
Gorakhpur News
गोरखपुर मे ‘कूड़े के पहाड़’ से बना ईको पार्क,सीएम योगी देंगे 470 परियोजनाओं की सौगात