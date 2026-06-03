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रामपुर के तीन युवक ATS के रडार पर, पाकिस्तानी गैंगस्टर से कनेक्शन का शक; मोबाइल में चौंकाने वाले सबूत!

Rampur News: पाकिस्तान गैंगस्टर से कनेक्शन को लेकर रामपुर के तीन किशोर एटीएस के रडार पर आ गए हैं. ATS की टीम ने तीनों किशोरों से तीन घंटे पूछताछ की और उनके मोबाइल जब्त  कर लिये. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 03, 2026, 01:55 PM IST
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पाकिस्तानी गैंगस्टर से कनेक्शन का शक
पाकिस्तानी गैंगस्टर से कनेक्शन का शक

Rampur: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की जांच का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. एक माह पहले सिविल लाइंस क्षेत्र के एक युवक की गिरफ्तारी के बाद अब शाहबाद इलाके के तीन किशोर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं. इन पर पाकिस्तान से जुड़े एक गैंगस्टर नेटवर्क के संपर्क में होने का संदेह जताया जा रहा है.

सोशल मीडिया गतिविधियों ने बढ़ाई चिंता
सूत्रों के अनुसार एटीएस को जानकारी मिली है कि तीनों किशोर कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय थे. बताया जा रहा है कि वे उसकी पोस्ट और वीडियो पर लगातार प्रतिक्रिया देते थे और ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल रहते थे. इसी आधार पर एजेंसी ने उनके डिजिटल संपर्कों की पड़ताल शुरू की है.

ATS ने किशोरों से कई घंटे पूछताछ की
एटीएस ने दो किशोरों से कई घंटों तक पूछताछ की. पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनके मोबाइल फोन जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिए गए हैं. तीसरे किशोर की उम्र कम होने के कारण उससे फिलहाल औपचारिक पूछताछ नहीं की गई है, हालांकि उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है.

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मोबाइल और ऑनलाइन नेटवर्क की हो रही जांच
जांच एजेंसियां अब इन किशोरों के मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया अकाउंट्स, चैट हिस्ट्री और ऑनलाइन संपर्कों का विश्लेषण कर रही हैं. उद्देश्य यह पता लगाना है कि उनका किसी संदिग्ध नेटवर्क से सीधा या परोक्ष संबंध तो नहीं था. हालांकि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मामले पर आधिकारिक टिप्पणी करने से इंकार किया है.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
इससे पहले मई महीने में सिविल लाइंस क्षेत्र के एक 22 वर्षीय युवक को एटीएस ने संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया था. कई दिनों तक पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जांच एजेंसियों को उसके भी कथित तौर पर शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका थी.

युवाओं को निशाना बनाने का आरोप
जांच एजेंसियों का मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है. लग्जरी लाइफस्टाइल और आकर्षक वीडियो दिखाकर कम उम्र के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है. इसी वजह से एटीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध संपर्कों की गंभीरता से जांच कर रही है.

गौरतलब है कि कुछ माह पहले जिले के एक अन्य युवक को भी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े संदेह के आधार पर गुजरात एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है. ऐसे में रामपुर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं.

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