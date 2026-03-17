यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार! सोशल मीडिया से फैला रहा था जिहादी नेटवर्क

Moradabad News: उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सहारनपुर के मानकमऊ मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय हारिश अली के रूप में हुई है.
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Moradabad News: उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सहारनपुर के मानकमऊ मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय हारिश अली के रूप में हुई है, जो बीडीएस द्वितीय वर्ष का छात्र बताया जा रहा है.
जानिए क्या है मामला ?
ATS के अनुसार, हारिश अली सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने और जिहादी विचारधारा फैलाने में सक्रिय था. वह इंस्टाग्राम, सेशन और डिस्कॉर्ड जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी नाम और VPN का इस्तेमाल कर ग्रुप संचालित करता था. इन ग्रुप्स में वह ISIS की प्रचार सामग्री, मारे गए आतंकियों के वीडियो-ऑडियो और कट्टरपंथी कंटेंट साझा करता था.
कैसे हुआ गिरफ्तार
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान 15 मार्च 2026 को ATS टीम ने हारिश अली को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ लखनऊ स्थित ATS थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का नेटवर्क भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अन्य देशों में सक्रिय ISIS हैंडलर्स से भी जुड़ा हुआ था.
जानें क्या हरीश का ग्रुप
जानकारी के अनुसार, पूछताछ में यह भी सामने आया कि हारिश ने “अल इत्तिहाद मीडिया फाउंडेशन” नाम से एक अलग ग्रुप बनाया था, जिसके जरिए वह लोगों को फिदायीन हमलों के लिए उकसाता था.उसने यह भी कबूल किया कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता.ATS को इनपुट मिला था कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ISIS के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल सक्रिय हैं, जो युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे हैं.इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए ATS ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जांच शुरू की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.
गौरतलब है कि मुरादाबाद पहले भी आतंकी नेटवर्क के खुलासे को लेकर सुर्खियों में रहा है. यहां से IS, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे संगठनों से जुड़े कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
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