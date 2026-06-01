Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3235024
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

'दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी नहीं चलेगी'... गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड पर सीएम योगी की चेतावनी

CM Yogi in Bijnor: बिजनौर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि "गाजियाबाद में दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी की घटना हुई, यह मंजूर नहीं है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

राजवीर चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड का जिक्र किया. इतना ही नहीं सीएम योगी ने मंच से कड़ी चेतावनी भी दी. सीएम योगी ने कहा कि "गाजियाबाद में दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी की घटना हुई, यह मंजूर नहीं है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी हमदर्दी आम लोगों के साथ है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. 

5-5 एकड़ भूमि का अधिकार पत्र
दरअसल, सीएम योगी सोमवार को बिजनौर पहुंचे थे. यहां बढ़ापुर विधानसभा के आलमपुर गामड़ी में पाकिस्तान से विस्थापित लाभार्थियों को अधिकार पत्र वितरित किए. सीएम ने सबसे पहले पाक विस्थापित मोहन सिंह, मुख़्तार सिंह, अमरीक सिंह, लखविंद्र सिंह कौर को 5-5 एकड़ भूमि का अधिकार पत्र वितरित किया. उसके बाद सीएम ने पूर्व सैनिकों अनुपम कुमार, चांदी देवी, जगमोहन सिंह, सुरेश कुमार जयनेन्द्र कुमार को जमीन का मालिकाना अधिकार पत्र वितरित किए. 

1645 लाभार्थियों को सौंपा अधिकार पत्र 
सीएम योगी ने पाक से विस्थापित हुए कुल 1645 लाभार्थियों को अधिकार पत्र वितरित किए. इनके अलावा 50 पूर्व सैनिकों को उनकी जमीन का मालिकाना हक अधिकार पत्र वितरित किए. पाक से विस्थापित लाभार्थियों ने कहा कि आजादी के बाद से यूपी कई सरकारों ने राज किया, लेकिन किसी भी सरकार ने हमें जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया, लेकिन यूपी सीएम योगी ने हमारी पीड़ा देखी और सुनी उन्होंने हमें इस जमीन का मालिकाना हक दिया. इससे हम बहुत खुश हैं और योगी जी का बार-बार धन्यवाद अदा करते है. 

Add Zee News as a Preferred Source

'योगी जी हमारे मसीहा'
लाभार्थियों ने कहा कि योगी जी हमारे मसीहा बनकर आये और हमारी परेशानी का निदान किया. 80 से 90 साल हो गए, लेकिन हमारी परेशानी किसी भी सरकार को नहीं दिखी. भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय यह परिवार बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और रामपुर में बस चुके थे. आज सीएम योगी बढ़ापुर क्षेत्र में 70-80 सालों से बसे इन परिवारों को भूमि का अधिकार दे गए. सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए है. 

हर वर्ग को बिना भेदभाव के लाभ मिला 
आगे सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है. हालांकि, देश को हमदर्दी की भावना भी देखने की उम्मीद है, फिर भी वह हमदर्दी वहां साफ तौर पर गायब है. 

यह भी पढ़ें : UP Board Toppers Reward: आज चमकेगा यूपी के मेधावियों का भाग्य; CM योगी 223 टॉपरों को देंगे 1 लाख रुपये और टैबलेट

यह भी पढ़ें : सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, 15 दिन में घर खाली करने का नोटिस

TAGS

CM Yogi in Bijnor

Trending news

CM Yogi in Bijnor
'दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी नहीं चलेगी'... सूर्या हत्याकांड पर CM योगी की चेतावनी
Maharajganj News
दिल्ली में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी!
Lucknow news
केजीएमयू में अवैध मजारों पर चलेगा बुलडोजर: प्रशासन ने घोषित किया 'लावारिस'
Khoda Colony News
सूर्या चौहान हत्याकांड: अब असद के घर पर चलेगा बुलडोजर? प्रशासन का बड़ा एक्शन
Sitapur bulldozer action
सीतापुर में फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', 100 करोड़ की जमीन हुई खाली; एक्शन से हड़कंप
Meerut News
मेरठ में युवकों को फंसाने की साजिश में घिरे नकुल गुर्जर, पुलिस ने किया FIR
Agra News
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, पांच घायल
UP Gold Price
UP के सर्राफा बाजार में महीने के पहले दिन सोने के दाम धड़ाम,जानें 1 तोला Gold का रेट
aligarh news
अलीगढ़ में सरकारी गबन: जीएसटी रद्द होने के बावजूद फर्म को 50 लाख का भुगतान कैसे?
Lucknow news
UP के नए DGP राजीव ने बताया, सुरक्षा ही हमारा धर्म अपराधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस'