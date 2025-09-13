मुरादाबाद से यूपी की बात: विकास बनाम वादे, मेयर विनोद अग्रवाल और विपक्ष के विधायक मो. इरफान आमने-सामने
Moradabad Se UP Ki Baat: ज़ी यूपी/यूके के उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद की बात कार्यक्रम में जब एक ही मंच पर नगर निगम की कमान संभालने वाले मेयर विनोद अग्रवाल और सपा विधायक मोहम्मद इरफान को बुलाया गया तो विकास बनाम वादों को लेकर तगड़ी बहस हो गई. मेयर और विधायक आमने-सामने आ गए. 

 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 13, 2025, 05:10 PM IST
Moradabad News: मुरादाबाद यूपी की राजनीति में अक्सर हिंदू-मुस्लिम की बहस गूंजती रही है, लेकिन इस बार मुरादाबाद में मुद्दा बदला हुआ दिखा. एक ओर नगर निगम की कमान संभालने वाले मेयर विनोद अग्रवाल हैं, जो शहर को स्वच्छता और विकास के नए मॉडल के रूप में पेश करने का दावा कर रहे हैं.वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज विधायक मोहम्मद इरफान हैं, जो भ्रष्टाचार, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सत्तारूढ़ दल पर सीधा वार कर रहे हैं.

जल जीवन मिशन पर उठे सवाल
मुरादाबाद से यूपी की बात कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत जल जीवन मिशन से हुई. विधायक मोहम्मद इरफान ने आरोप लगाया कि योजना के नाम पर सड़कों को तोड़ दिया गया, हैंडपंप और नल की व्यवस्था खत्म कर दी गई, लेकिन वादा की गई पानी की टंकियां आज तक खड़ी नहीं हो पाईं. इरफान का कहना था कि सदन में जब उन्होंने सवाल उठाया तो मंत्री ने उल्टा “बीवी की कसम” खिलवाकर जवाब देने की कोशिश की, जबकि असलियत यह है कि जनता अब भी प्यास से जूझ रही है. 

स्वच्छता में नंबर वन बनने का दावा
मेयर विनोद अग्रवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने शहरों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है. मुरादाबाद ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब देशभर की रैंकिंग में टॉप-10 में जगह बनाई है. हाल ही में आए सर्वेक्षण में मुरादाबाद स्वच्छ हवा के मामले में यूपी में पहला और देश में दूसरा स्थान हासिल कर चुका है. मेयर का दावा है कि जनता को दिख रहा है—“काम बोलता है.”

विकास बनाम भेदभाव का आरोप
विधायक इरफान ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विकास की जगह हिंदू-मुसलमान की राजनीति करता है। उनका कहना है कि उनकी विधानसभा बिलारी हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल है और जनता उन्हें लगातार तीसरी बार जिताकर यही संदेश देती रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और किसानों की समस्याओं को असली मुद्दा बताया।

दूसरी ओर मेयर विनोद अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी विधायक जनता के भरोसे जीत तो जाते हैं, लेकिन काम का हिसाब जनता मांगती है. उनका दावा है कि नगर निगम ने बिना भेदभाव के काम कराया है, चाहे सड़क हो या गलियां, हर समुदाय को बराबरी से फायदा हुआ है.

भविष्य का रोडमैप
विधायक इरफान ने अपनी विधानसभा को “आदर्श विधानसभा” बनाने का सपना साझा किया—जहां मेडिकल कॉलेज हो, बच्चों को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलें और भाईचारा कायम रहे, वहीं मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि उनका संकल्प है कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी और पर्यटन नगरी के रूप में पहचान दिलाई जाए. संविधान पार्क, सॉलिड वेस्ट सेंटर और नई सांस्कृतिक योजनाएं इसी दिशा में कदम हैं.

जनता की नजर में कौन भारी?
इस गरमा-गरम बहस से साफ है कि मुरादाबाद की राजनीति में एक ओर विपक्ष विकास के वादों पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा है. जल जीवन मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा जरूर बने हैं, लेकिन जनता के असली सवाल—पानी, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार—फिर से केंद्र में आ खड़े हुए हैं. 

मुरादाबाद की राजनीति अभी हिंदू-मुसलमान से आगे बढ़कर असली मुद्दों पर लौटती दिख रही है. सवाल ये है कि जनता किसकी बातों को ज्यादा तवज्जो देगी—विकास के वादों को या फिर काम के सबूतों को?

