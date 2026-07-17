रामपुर में बड़ा हादसा टला, बलदेव सिंह औलख के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, राज्य मंत्री ने लगाया हमले का आरोप

पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा

मंत्री के मुताबिक, ट्रक ने एक नहीं बल्कि दो से तीन बार काफिले में शामिल वाहनों को टक्कर मारने की कोशिश की. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. शाहज़ादनगर समेत कई थानों की पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. मंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने ट्रक चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक से पूछताछ की जा रही है.