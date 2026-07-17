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रामपुर में बड़ा हादसा टला, बलदेव सिंह औलख के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, राज्य मंत्री ने लगाया हमले का आरोप

Rampur Accident: कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख के काफिले के साथ रामपुर में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने मंत्री के काफिले में शामिल वाहनों को कई बार टक्कर मार दी. मंत्री ने खुद दावा किया कि ट्रक चालक ने जानबूझकर ऐसा किया और उसकी मंशा हमला करने की थी. इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 17, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:22 AM IST
रामपुर में बड़ा हादसा टला, बलदेव सिंह औलख के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, राज्य मंत्री ने लगाया हमले का आरोप
Image Credit: Rampur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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