रामपुर में बड़ा हादसा टला, बलदेव सिंह औलख के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, राज्य मंत्री ने लगाया हमले का आरोप

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Rampur Accident/ सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहज़ादनगर थाना क्षेत्र स्थित धमोरा हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लखनऊ से रामपुर लौट रहे कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख के काफिले की कई गाड़ियों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि ट्रक ने काफिले में शामिल सुरक्षा वाहनों को दो से तीन बार टक्कर मारी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.
कृषि मंत्री के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर
इस सड़क हादसे में मंत्री और उनके सुरक्षा कर्मी इस घटना में बाल-बाल बच गए और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. घटना के बाद मंत्री बलदेव सिंह औलख ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक ने जानबूझकर काफिले को निशाना बनाया. मंत्री का कहना है कि चालक संभवतः शराब के नशे में था और उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वह हमला करने की मंशा से ट्रक चला रहा था.
पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा
मंत्री के मुताबिक, ट्रक ने एक नहीं बल्कि दो से तीन बार काफिले में शामिल वाहनों को टक्कर मारने की कोशिश की. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. शाहज़ादनगर समेत कई थानों की पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. मंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने ट्रक चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक से पूछताछ की जा रही है.
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