/बिजनौर से यूपी की बात: काम के दम पर फिर बनेगी BJP सरकार... 2027 की जंग से पहले भूपेंद्र चौधरी का बड़ा दावा; उद्योग और रोजगार पर फोकस

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Bijnor: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिमी यूपी की सियासत गर्माने लगी है. बिजनौर में आयोजित खास बातचीत में प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया कि पार्टी अपने काम और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी और 2027 में भी योगी सरकार को जनता का आशीर्वाद मिलेगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संगठन से लेकर सरकार तक अलग-अलग जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया है.
‘एमएसएमई बनेगा रोजगार का बड़ा आधार’
एमएसएमई सेक्टर की चर्चा करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे लगभग तीन करोड़ लोग जुड़े हैं. प्रदेश के उत्पादन और निर्यात में भी इन इकाइयों की बड़ी हिस्सेदारी है. सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है.
उन्होंने बताया कि बिजनौर में करीब 1900 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री युवा योजना से जोड़ा गया है. ओडीओपी, विश्वकर्मा सम्मान और श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट, लोन और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.
बिजनौर में 1000 हेक्टेयर का औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क
बिजनौर के औद्योगिक विकास पर मंत्री ने कहा कि जिले में करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है. उनके मुताबिक इससे 800 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है. एक बेल्जियम की कंपनी ने भी बिजनौर में करीब 790 करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू किया है.
सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को दिल्ली-एनसीआर का रुख करने की जरूरत कम होगी.
पीडीए बनाम बीजेपी का ‘रिपोर्ट कार्ड’
2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिलने के सवाल पर चौधरी ने माना कि पार्टी ने अपनी कमियों पर मंथन किया है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है, जबकि बीजेपी ‘सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास’ के आधार पर आगे बढ़ रही है.
राम मंदिर, बुलडोजर और रोजगार पर विपक्ष को घेरा
राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद एसआईटी जांच हुई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों और अवैध कब्जे के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता.
युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और इसका फायदा रोजगार के रूप में युवाओं को मिलेगा. उन्होंने संकेत दिया कि बीजेपी 2027 के चुनाव में अपने विकास कार्यों को मुख्य मुद्दा बनाकर मैदान में उतरेगी.