मुरादाबाद में शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, कहीं बरेली-संभल हिंसा से कनेक्शन तो नहीं!

Moradabad News: मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि कहीं संभल और बरेली में हुए बवाल से इनका संबंध तो नहीं है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:09 PM IST
UP Police busted an illegal arms factory
Moradabad News/आकाश शर्मा:  उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की पाकबड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दिल्ली–लखनऊ हाईवे किनारे रिंग रोड के पास स्थित एक खंडहर में चल रही अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 तैयार तमंचे और 9 अधबने तमंचे बरामद किए हैं. इसके अलावा बड़ी मात्रा में तमंचों के पुर्जे और उन्हें बनाने के उपकरण भी मिले हैं.

कहीं बरेली-संभल हिंसा से कनेक्शन तो नहीं!
फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि कहीं संभल और बरेली में हुए बवाल से इनका संबंध तो नहीं है. साथ ही, पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी है और जांच आगे बढ़ा रही है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे संभल, रामपुर और बरेली से मिले ऑर्डरों पर अवैध हथियार बनाते थे. एक तमंचा 5 से 10 हजार रुपये में बेचते थे. पुलिस की इस कार्रवाई से इतना तो साफ है कि आगामी पंचायत चुनाव से पहले इस प्रकार की सख्ती माहौल बिगाड़ने वालों के लिए एक कड़ा सबक साबित होगी.

एसपी सिटी का बयान
अवैध फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपियों ने रामपुर में अपने गुरु से असलहा बनाना सीखा था. आरोपियों के बयान के अनुसार, अब तक वे 50 तमंचे बनाकर बेच चुके हैं. इनके तार रामपुर, संभल, बरेली और बिजनौर से जुड़े हुए हैं. 

TAGS

Moradabad news

Trending news

Moradabad news
मुरादाबाद में शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, कहीं बरेली-संभल हिंसा से कनेक्शन तो नहीं!
