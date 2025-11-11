मुरादाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला आसिफ उर्फ टिड्डा ढेर, साथी भी मारा गया

Moradabad Encounter: मुरादाबाद पुलिस ओर मेरठ STF को बड़ी सफलता हाथ लगी है, दोनों की संयुक्त कार्यवाही में दो बदमाश ढेर हो गए हैं. पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू के रूप में हुई है. आसिफ उर्फ टिड्डा पर 1 लाख तो वहीं दीनू पर 50 हजार का इनाम घोषित था. दोनों बदमाश मेरठ जिले के निवासी थे, लेकिन इन पर इनाम मुरादाबाद पुलिस द्वारा घोषित किया गया था.

मुरादाबाद सतपाल अंतील और ASP STF मेरठ के बुलेट प्रूफ मे गोलियां लगीं

पुलिस को सूचना मिली की दोनों अपराधी मुरादाबाद मे किसी संगीन घटना कोअंजाम देने आ रहे हैं तो STF ने मुरादाबाद पुलिस से संपर्क साधा और दोनों एक साथ घात लगाकर इंतजार मे बैठ गए और जैसे ही संदिग्ध कार आते दिखे तो रुकने को कहा लेकिन बदमाशों ने गाड़ी रोकने के बदले उन पर फायरिंग कर दी. काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब पुलिस ने वापस आत्मसमर्पण करने की बात कही तो बदमाशों ने फिर पुलिस टीम पर फायर कर दी जिसमें एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतील और ASP STF मेरठ के बुलेट प्रूफ मे गोलियां जा लगीं. जिसके बाद हरकत मे आयी एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतील और पुलिस के साथ STF जवाबी कार्यवाही शुरू की तो दोनों बदमाशों कों गोलियां लगी. जिसके बाद तुरंत घायलों कों जिला अस्पताल लाया लेकिन डॉक्टरों ने दोनों कों मृत घोषित कर दिया.

मामले के सम्बंध मे जानकारी देते हुए मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतील का कहना है की मुरादाबाद के थाना कटघर लड़ 27 सितम्बर कों एक अभियोग पंजीकृत किया गया था. जिसमें हाज़ी जफर नाम के व्यवसाई के द्वारा आरोप लगाया गया था कि बदमाशों के द्वारा 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और पैसे ना देने के फलस्वरूप हनके घर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी. इसकी वीडियो फुटेज उपलब्ध थी और ये मौके पर मौजूद व्यक्ति द्वारा देखा भी गया था. जिसके चलते एक्सपोर्टर्स ओर व्यापारियों मे खौफ था. मामले मे मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी पहचान आसिफ ओर दीनू के रूप मे हुई दोनों ही जनपद मेरठ के रहने वाले है.

Add Zee News as a Preferred Source

आशिफ़ पर 1 लाख और दीनू पर 50 हजार का इनाम

एसएसपी के मुताबिक इसमें STF की फिल्ड यूनिट मेरठ ओर जनपदीय पुलिस द्वारा इनकी गिरफ़्तारी के प्रयास करने के साथ ही कोर्ट से NBW भी लाया गया था जिसमें आशिफ़ पर 1 लाख ओर दीनू पर 50 हजार का इनाम था, दोनों के इंटरस्टेट क्रिमिनल बैक ग्राऊंड है जिसमें आसिफ के खिलाफ 65 ओर दीनू के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है. इनकी गिरफ़्तारी के प्रयास किए जा रहे थे.

भारी मात्रा में हथियार बरामद

एसएसपी के अनुसार पकड़े आरोपियों के पास से कार, 1 कार्बइंड 34 एवं 3 पिस्टल 32 बोर एवं काफी संख्या मे 32 ओर 34 बोर के भारी संख्या मे कारतूस बरामद हुए हैं.