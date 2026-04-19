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सपा सांसद रुचि वीरा का विवादित बयान, भीमराव अंबेडकर की श्रीराम से तुलना पर बढ़ा सियासी पारा

Moradabad News: पिछले दिनों ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के एक गांव में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के साथ दलित समाज के लोगों पर मारपीट मामले में सपा सांसद का बयान सामने आया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:17 PM IST
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SP MP Ruchi Veera
SP MP Ruchi Veera

Moradabad News: आरएसएस को नासूर बताने वाली सपा की सांसद रुचि वीरा का श्रीराम को लेकर एक बयान सामने आया है. सपा सांसद रुचि वीरा डॉ. भीमराव अंबेडकर की तुलना श्रीराम से करने का प्रयास करती नजर आईं. स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया.

पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया
दरअसल, सपा सांसद रुचि वीरा रविवार को ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के उस गांव में जाने का प्रयास कर रही थीं, जहां दो दिन पूर्व भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडित करने के साथ ही दलित समाज के लोगों के साथ मारपीट का आरोप बीजेपी नेता पर लगा था. पुलिस ने माहौल ना बिगड़े, इसके चलते उनको वहां जाने से रोक लिया. 

बीजेपी पर भड़कीं सपा सांसद 
इसके बाद सपा सांसद रुचि वीरा, भाजपा को लेकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं. रुचि वीरा कह रही थीं कि ये भाजपा बाबा साहेब को नहीं मानती. ये बार बार साबित करते हैं, सदन के अंदर कुछ महीने पहले गृहमंत्री अमित शाह ने ये बात कही थी कि क्या अम्बेडकर-अम्बेडकर करते रहते हो?. इससे अच्छा तो राम का नाम लेते तो मोक्ष मिल जाता. सपा सांसद ने कहा कि बाबा साहेब ने हम महिलाओं और दलितों के लिए बहुत कुछ दिया है. 

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बाबा साहेब ने दिलाया अधिकार 
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की वजह से ही हर नागरिक को अधिकार मिला है. उन्होंने कहा कि श्रीराम अपनी जगह हैं, राम का सब सम्मान करते हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन बाबा साहेब भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. बता दें कि रुचि वीरा मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा स्थित एक गांव में हुए विवाद के चलते वहां जा रही थीं, विवाद बढ़ने के डर से जिला प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया. कुछ देर के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया था. इससे गुस्साईं सपा सांसद ने भीमराव अंबेडकर की तुलना भगवान राम से करने का प्रयास करते हुए बयानबाजी की है. 

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