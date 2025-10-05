Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

बिजनौर में दबंगों की गुंडागर्दी और पुलिस की लापरवाही बेनकाब! वायरल वीडियो ने खोल दी पोल

Bijnor News: बिजनौर जिले में दबंगई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

Oct 05, 2025, 11:31 AM IST
Bijnor News/ राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है. दबंगों ने एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की. जब पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

कहां का है ये मामला?
यह मामला थाना हीमपुर इलाके का है. बिजनौर जिले के हीमपुर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं. पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं सोशल मीडिया अकाउंट ‘Noman Khan’ द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह वीडियो वायरल किया गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

कब की है ये घटना?
पीड़ित के पिता का कहना है कि 22 अगस्त को नुमाइश से लौटते समय सलमान नामक युवक के साथ कुछ युवकों ने बाग में ले जाकर मारपीट की थी. इसकी शिकायत पीड़ित ने हीमपुर थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की.

पीड़ित के पिता ने कहा कि अब जब वीडियो वायरल हो गया है, तो अगर पुलिस की आंखें अब भी नहीं खुलीं, तो मैं और क्या सबूत दूं. वायरल वीडियो के बाद हीमपुर थाना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. एसपी अभिषेक तक यह वीडियो पहुंच चुका है और उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश सीओ चांदपुर को दिए हैं.अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता, तो पुलिस इस घटना को पहले की तरह झूठा साबित कर देती. 

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Uttarakhand News in Hindi

