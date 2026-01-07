Advertisement
यूपी में कोहरे की मौत वाली दस्तक ! अलग-अलग जगह पर घनी धुंध ने छीनी 5 लोगों की सांसें, घर-घर पसरा मातम

 UP Road Accidents: यूपी में इनदोनों कोहरा काल का रूप धारण किया हैं जिसके वजह से आये दिन सड़क हादसे देखने को मिल रहा हैं आज कोहरे कारण मुरादाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई वही अमेठी में दो लोगों ने जान खोया 

 

Jan 07, 2026
Akash/Rahul/UP Road Accidents: यूपी में इनदोनों कोहरा काल का रूप धारण किया हैं जिसके वजह से आये दिन सड़क हादसे देखने को मिल रहा हैं आज कोहरे कारण मुरादाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई वही अमेठी में दो लोगों ने जान खोया 

मुरादाबाद में एक भयावह सड़क हादसा 
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक भयावह सड़क हादसा हो गया जहां पर घने कोहरे के अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा हैं कि देर रात शराब पीकर तीन दोस्त गांव जा रहे थे जहां पर एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. जिसके बाद 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की ईलाज के दौरान  मौत हुई 

वही दूसरी सड़क में दो की मौत 
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बाईपास पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. वहीं, हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया.

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, वहां मौजूद लोगों ने जो देखा हैं उनके अनुसार स्कूटी सवार तीन लोग अमेठी शहर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक का चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और स्कूटी को सीधे रौंद दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और सवार सड़क पर कई मीटर तक घिसटते चले गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

दो लोगों की मौत
खबर के मुताबिक, हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस चौकी पर सूचना पहुंचते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया. स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है.

पुलिस कार्यवाई में जुटी 
हादसा होते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बाईपास पर तेज रफ्तार वाहनों का आना-जाना आम बात है. जिस कारण यहां दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

 

