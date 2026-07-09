मूसलाधार बारिश के चलते स्कूलों पर ब्रेक, 10 जुलाई को बिजनौर, हापुड़ समेत कई जिलों में छुट्टी घोषित

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UP News: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), लखनऊ ने 10 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी दर्ज हो सकती है.
बिजनौर में डीएम का बड़ा फैसला
मौसम विभाग के रेड अलर्ट और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने 10 जुलाई को जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. इसके साथ ही जिले के सभी डिग्री कॉलेजों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है.
हापुड़ में भी सभी स्कूल रहेंगे बंद
हापुड़ में भी लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बोर्डों के सरकारी और निजी स्कूलों में 10 जुलाई का अवकाश घोषित किया गया है. प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें.
अन्य जिलों में भी बढ़ी सतर्कता
प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पहले ही स्कूलों में छुट्टी घोषित की जा चुकी है, जबकि अन्य जिलों में स्थानीय प्रशासन मौसम की स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है.
IMD का क्या है पूर्वानुमान?
आईएमडी लखनऊ के ताजा बुलेटिन के अनुसार 10 जुलाई को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में जलभराव, बिजली गिरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है.
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.